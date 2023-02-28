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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 28.02.2023
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08:19 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/pogoda-1854756901.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 28.02.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная с прояснениями погода, кратковременный снег и до минус 3 градусов ожидается во вторник в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:19
2023-02-28T08:19
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный снег и до минус 3 градусов ожидается во вторник в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние приближающийся с севера холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдет кратковременный снег. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 1-3 градуса, по области - ноль - плюс 5", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный с постепенным переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

В Москве во вторник ожидается кратковременный снег и до минус трех градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный снег и до минус 3 градусов ожидается во вторник в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние приближающийся с севера холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдет кратковременный снег. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 1-3 градуса, по области - ноль - плюс 5", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный с постепенным переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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