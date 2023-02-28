https://ria.ru/20230228/pogoda-1854756901.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 28.02.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная с прояснениями погода, кратковременный снег и до минус 3 градусов ожидается во вторник в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:19

2023-02-28T08:19

2023-02-28T08:19

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный снег и до минус 3 градусов ожидается во вторник в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние приближающийся с севера холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдет кратковременный снег. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 1-3 градуса, по области - ноль - плюс 5", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный с постепенным переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, он будет порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230228/vilfand-1854745755.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, михаил леус, погода