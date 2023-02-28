https://ria.ru/20230228/poezd-1854756654.html

В Краматорск прибыл украинский поезд с химическими веществами

В Краматорск прибыл украинский поезд с химическими веществами - РИА Новости, 28.02.2023

В Краматорск прибыл украинский поезд с химическими веществами

По данным Минобороны РФ, 10 февраля в находящийся под контролем Киева город Краматорск в ДНР прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T08:16

2023-02-28T08:16

2023-02-28T08:16

специальная военная операция на украине

краматорск

украина

игорь кириллов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. По данным Минобороны РФ, 10 февраля в находящийся под контролем Киева город Краматорск в ДНР прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, позже их доставили к линии боевого соприкосновения, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. Ранее Кириллов сообщил, что США и их пособники намереваются провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. "Министерство обороны Российской Федерации получило сведения о том, что 10 февраля 2023 года на Украину (Краматорск) прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан. Вагон был отцеплен и отбуксирован на территорию Краматорского металлургического завода им. Куйбышева, где под контролем сотрудников службы безопасности Украины и представителей командования ВСУ состоялась разгрузка химикатов", - заявил Кириллов в ходе брифинга. По его словам, груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись "Би-Зет" и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись "Си-Эс – Райот", три - "Си-Ар - Райот" с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия. "Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения", - добавил Кириллов.

https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854754380.html

краматорск

украина

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Влада Копылова

краматорск, украина, игорь кириллов, министерство обороны рф (минобороны рф)