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В Краматорск прибыл украинский поезд с химическими веществами - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:16 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/poezd-1854756654.html
В Краматорск прибыл украинский поезд с химическими веществами
В Краматорск прибыл украинский поезд с химическими веществами - РИА Новости, 28.02.2023
В Краматорск прибыл украинский поезд с химическими веществами
По данным Минобороны РФ, 10 февраля в находящийся под контролем Киева город Краматорск в ДНР прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T08:16
2023-02-28T08:16
специальная военная операция на украине
краматорск
украина
игорь кириллов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. По данным Минобороны РФ, 10 февраля в находящийся под контролем Киева город Краматорск в ДНР прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, позже их доставили к линии боевого соприкосновения, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. Ранее Кириллов сообщил, что США и их пособники намереваются провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. "Министерство обороны Российской Федерации получило сведения о том, что 10 февраля 2023 года на Украину (Краматорск) прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан. Вагон был отцеплен и отбуксирован на территорию Краматорского металлургического завода им. Куйбышева, где под контролем сотрудников службы безопасности Украины и представителей командования ВСУ состоялась разгрузка химикатов", - заявил Кириллов в ходе брифинга. По его словам, груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись "Би-Зет" и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись "Си-Эс – Райот", три - "Си-Ар - Райот" с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия. "Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20230228/spetsoperatsiya-1854754380.html
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краматорск, украина, игорь кириллов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Украина, Игорь Кириллов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Краматорск прибыл украинский поезд с химическими веществами

Минобороны: в Краматорск прибыл поезд с химическими веществами в сопровождении иностранцев

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. По данным Минобороны РФ, 10 февраля в находящийся под контролем Киева город Краматорск в ДНР прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, позже их доставили к линии боевого соприкосновения, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
Ранее Кириллов сообщил, что США и их пособники намереваются провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов.
"Министерство обороны Российской Федерации получило сведения о том, что 10 февраля 2023 года на Украину (Краматорск) прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан. Вагон был отцеплен и отбуксирован на территорию Краматорского металлургического завода им. Куйбышева, где под контролем сотрудников службы безопасности Украины и представителей командования ВСУ состоялась разгрузка химикатов", - заявил Кириллов в ходе брифинга.
По его словам, груз представлял собой 16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химической опасности, надпись "Би-Зет" и маркировку двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия. Пять ящиков имели надпись "Си-Эс – Райот", три - "Си-Ар - Райот" с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия.
"Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения", - добавил Кириллов.
Брифинг начальника войск РХБЗ И.Кириллова - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
США готовят на Украине провокацию с химикатами, заявили в Минобороны
Вчера, 08:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКраматорскУкраинаИгорь КирилловМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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