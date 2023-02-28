https://ria.ru/20230228/podderzhka-1854869302.html
Путин призвал поддержать семьи сотрудников ФСБ, погибших во время СВО
Путин призвал поддержать семьи сотрудников ФСБ, погибших во время СВО - РИА Новости, 28.02.2023
Путин призвал поддержать семьи сотрудников ФСБ, погибших во время СВО
Потери есть в рядах ФСБ в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T15:35
2023-02-28T15:35
2023-02-28T16:03
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Потери есть в рядах ФСБ в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин."К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ."Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230223/veterany-1853965724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: "К сожалению, есть потери и в наших рядах"
Потери есть в рядах ФСБ в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
2023-02-28T15:35
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, россия
Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Россия
Путин призвал поддержать семьи сотрудников ФСБ, погибших во время СВО
Президент Путин призвал поддержать семьи сотрудников ФСБ, погибших во время СВО
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Потери есть в рядах ФСБ в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
"К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ.
"Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество", - отметил Путин.
Путин пообещал дать статус ветерана участникам СВО из новых регионов