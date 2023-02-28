https://ria.ru/20230228/podderzhka-1854869302.html

Путин призвал поддержать семьи сотрудников ФСБ, погибших во время СВО

Путин призвал поддержать семьи сотрудников ФСБ, погибших во время СВО - РИА Новости, 28.02.2023

Путин призвал поддержать семьи сотрудников ФСБ, погибших во время СВО

Потери есть в рядах ФСБ в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:35

2023-02-28T15:35

2023-02-28T16:03

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Потери есть в рядах ФСБ в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин."К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах", - сказал Путин на расширенной коллегии ФСБ."Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230223/veterany-1853965724.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "К сожалению, есть потери и в наших рядах" Потери есть в рядах ФСБ в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. 2023-02-28T15:35 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, россия