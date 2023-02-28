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Семья украинских военнопленных добровольно вступила в российский батальон - РИА Новости, 28.02.2023
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04:36 28.02.2023 (обновлено: 10:26 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/plennyy-1854747176.html
Семья украинских военнопленных добровольно вступила в российский батальон
Семья украинских военнопленных добровольно вступила в российский батальон - РИА Новости, 28.02.2023
Семья украинских военнопленных добровольно вступила в российский батальон
Украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал РИА Новости, что в плену встретил отца, и теперь они вместе вступили в российский добровольческий батальон... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T04:36
2023-02-28T10:26
богдан хмельницкий
денис пушилин
киев
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ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал РИА Новости, что в плену встретил отца, и теперь они вместе вступили в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который формируется из бывших украинских военных.Ранее о создании в ДНР такого подразделения рассказал агентству бывший командир танка Андрей Тищенко, служивший старшим сержантом в ВСУ. Теперь он назначен старшим одного из подразделений батальона, который формируют из пленных, находящихся в разных колониях. По словам Тищенко, сейчас под его началом около 70 человек, из которых 95 процентов имеют боевой опыт; ожидается пополнение. Всех проверяют на причастность к уголовным и военным преступлениям. Контракты с Вооруженными силами России будут заключены на общих условиях после получения российского гражданства. Факт формирования такого батальона подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.Одним из первых в добровольческий батальон вступил Кирилл Спасский, бывший украинский пограничник. Он рассказал РИА Новости, что встретил в колонии своего отца."Да, у меня отец здесь (в колонии. — Прим. ред.), он тоже пограничник, служил на соседней заставе. &lt;…&gt; Я пригласил отца в батальон, он сразу сказал: "Я пойду с сыном", — рассказал Спасский, вступивший в батальон имени Хмельницкого одним из первых. Он добавил, что в колонии Спасские встретили и кума, который также решил служить во вновь создаваемом российском батальоне.По словам Тищенко, это не единственный случай."Есть такие ситуации, что ребята, которые встречаются в таких вот местах, где мы сейчас находимся (в колонии. — Прим. ред.), находят своих родных, которые думали, что они без вести пропавшие, находят общение, им дают возможность пообщаться. И они приходят к общему решению, что да, действительно стоит (вступить в батальон. — Прим. ред.)", — сказал доброволец.Богдан (Зиновий) Хмельницкий (1596 — 1657) — предводитель национально-освободительного восстания, в результате которого Левобережная Украина вместе с Киевом окончательно вышли из состава Речи Посполитой и стали частью Русского государства.
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Военнопленный о вступлении в российский добровольческий батальон
Пленный украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал РИА Новости, что в плену встретил отца, и теперь они вместе вступили в российский добровольческий батальон имени Хмельницкого, который формируется из бывших украинских военных
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богдан хмельницкий, денис пушилин, киев
Богдан Хмельницкий, Денис Пушилин, Киев
Семья украинских военнопленных добровольно вступила в российский батальон

Семья пленных украинских пограничников вступила в российский добровольческий батальон

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ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал РИА Новости, что в плену встретил отца, и теперь они вместе вступили в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который формируется из бывших украинских военных.
Ранее о создании в ДНР такого подразделения рассказал агентству бывший командир танка Андрей Тищенко, служивший старшим сержантом в ВСУ. Теперь он назначен старшим одного из подразделений батальона, который формируют из пленных, находящихся в разных колониях. По словам Тищенко, сейчас под его началом около 70 человек, из которых 95 процентов имеют боевой опыт; ожидается пополнение. Всех проверяют на причастность к уголовным и военным преступлениям. Контракты с Вооруженными силами России будут заключены на общих условиях после получения российского гражданства. Факт формирования такого батальона подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Одним из первых в добровольческий батальон вступил Кирилл Спасский, бывший украинский пограничник. Он рассказал РИА Новости, что встретил в колонии своего отца.
"Да, у меня отец здесь (в колонии. — Прим. ред.), он тоже пограничник, служил на соседней заставе. <…> Я пригласил отца в батальон, он сразу сказал: "Я пойду с сыном", — рассказал Спасский, вступивший в батальон имени Хмельницкого одним из первых. Он добавил, что в колонии Спасские встретили и кума, который также решил служить во вновь создаваемом российском батальоне.
По словам Тищенко, это не единственный случай.
"Есть такие ситуации, что ребята, которые встречаются в таких вот местах, где мы сейчас находимся (в колонии. — Прим. ред.), находят своих родных, которые думали, что они без вести пропавшие, находят общение, им дают возможность пообщаться. И они приходят к общему решению, что да, действительно стоит (вступить в батальон. — Прим. ред.)", — сказал доброволец.
Богдан (Зиновий) Хмельницкий (1596 — 1657) — предводитель национально-освободительного восстания, в результате которого Левобережная Украина вместе с Киевом окончательно вышли из состава Речи Посполитой и стали частью Русского государства.
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