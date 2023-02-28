https://ria.ru/20230228/plan-1854985342.html

Президент Сербии заявил о готовности обсуждать план Запада по Косово

Президент Сербии заявил о готовности обсуждать план Запада по Косово - РИА Новости, 28.02.2023

Президент Сербии заявил о готовности обсуждать план Запада по Косово

Власти Сербии готовы обсуждать реализацию плана ЕС по урегулированию в Косово, кроме признания независимости самопровозглашенной республики и ее вступления в... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T23:22

2023-02-28T23:22

2023-02-28T23:53

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евросоюз

олаф шольц

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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Власти Сербии готовы обсуждать реализацию плана ЕС по урегулированию в Косово, кроме признания независимости самопровозглашенной республики и ее вступления в ООН, заявил сербский президент Александр Вучич.По словам Вучича, он и премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти не достигли договоренности по "франко-германскому" предложению по урегулированию на переговорах в понедельник в Брюсселе."Заявляю точно, и слежу за каждым своим словом, что Сербия готова работать над реализацией многих положений из этого плана, но мы четко озвучили одно большое замечание. Я это сказал и (президенту Франции Эммануэлю) Макрону, и (канцлеру Германии Олафу) Шольцу в Мюнхене, и всем мировым лидерам. Речь идет о том, что не может быть разговора о взаимном признании и о вступлении Косово в ООН", - заявил он в эфире Радио и телевидения Сербии.Он подчеркнул, что не будет участвовать в реализации этих пунктов предложения, несмотря на то, что оно стало переговорными рамками для ЕС.Переговоры Вучича и Курти в понедельник проходили в Брюсселе с участием главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. После пяти часов переговоров сербский лидер анонсировал продолжение разговоров с европейскими представителями 18 марта в Северной Македонии.Президент Сербии также сообщил, что речь шла о необходимости реализации всех ранее достигнутых договоренностей, он настаивал на формировании Сообщества сербских общин в Косово, "но Курти был не готов". На вопрос журналистов, обсуждалось ли "франко-германское" предложение Запада по урегулированию, он рассказал, что предстоит еще рассмотреть "дорожную карту" его возможной реализации.Глава дипломатии ЕС в свою очередь опубликовал текст принятого, по его словам, сторонами соглашения, которое предстоит реализовать, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации.Праворадикальная оппозиция ранее призывала президента Сербии не принимать "франко-германское" предложение Запада по Косову и проводила митинги протеста.Скупщина (парламент) Сербии после двух дней дебатов с участием президента 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.Президент Сербии ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США.

https://ria.ru/20230226/kosovo-1854441877.html

https://ria.ru/20230220/vvp-1853150878.html

https://ria.ru/20230213/nato-1851772118.html

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