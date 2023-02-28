https://ria.ru/20230228/pisma-1854846622.html

Военные в ДНР получают письма поддержки и посылки из Германии

Военные в ДНР получают письма поддержки и посылки из Германии - РИА Новости, 28.02.2023

Военные в ДНР получают письма поддержки и посылки из Германии

Военные ДНР получают письма поддержки из Германии, особенно от этнических русских, рассказал журналистам командир батальона "Русь" подполковник с позывным... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:11

2023-02-28T14:11

2023-02-28T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

германия

берлин (город)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Военные ДНР получают письма поддержки из Германии, особенно от этнических русских, рассказал журналистам командир батальона "Русь" подполковник с позывным "Абхаз". "Даже из Германии – у нас (в батальоне) есть стенд, письма из Германии… Поражают письма, которые пишут немцы. Немцы, но это русские, граждане Германии, которые там давно находятся. Они пишут письма на русском языке. Видно же в них русскую душу, потому что иначе иностранцы так и подберут слова. Даже там русские – это все равно Русский мир", - рассказал "Абхаз" журналистам. По его словам, в письмах русские пишут о поддержке спецоперации и российских военных, простых жителей Донбасса. Кроме того, из Германии даже удается приезжать волонтерам, которые привозят гуманитарную помощь. "Приезжает волонтер германский, парень на свой страх и риск, Николай его зовут. Пробивается через границу, через Белоруссию, через Россию. Объезжает вокруг, заезжает к нам и привозит разные там носочки теплые, одежду теплую, что-то еще – то, что могут передать. Причем иной раз вязано своими руками – видно же", - рассказал "Абхаз". Ранее проукраинские организаторы установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских ВС, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву и отдавая дань памяти, вероятнее всего, погибшим танкистам. Цветы возложили также и участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в субботу. Чтобы остановить дальнейшее возложение цветов, приехавший к месту событий организатор установки танка журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель в субботу выставил перед танком ограждение. По словам Гибеля, это "его" выставочный проект, и если украинцам не нравятся цветы на танке, то им там не бывать. С организаторами и проукраинскими активистами пытались вступить в дискуссию мирно настроенные немцы. Они, в частности, объясняли, что многие люди пришли почтить память погибших с обеих сторон конфликта. Но Гибель остался непреклонен и распорядился и далее препятствовать возложению цветов. Ему в этом помогали агрессивно настроенные украинцы. Невзирая на сопротивление, неравнодушные жители Берлина продолжали забрасывать букеты на танк.

https://ria.ru/20230228/artemovsk-1854829783.html

https://ria.ru/20230228/ukraina-1854813367.html

германия

берлин (город)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, берлин (город), донецкая народная республика