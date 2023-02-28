https://ria.ru/20230228/peskov-1854736929.html

Песков заявил, что посреднический потенциал стран Запада пропал

Песков заявил, что посреднический потенциал стран Запада пропал - РИА Новости, 28.02.2023

Песков заявил, что посреднический потенциал стран Запада пропал

Посреднический потенциал стран Запада пропадает при их вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:40

2023-02-28T00:40

2023-02-28T01:25

украина

россия

новороссия

дмитрий песков

владимир путин

нато

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Посреднический потенциал стран Запада пропадает при их вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если говорить о содержательном наполнении, то здесь большой знак вопроса. Потому что одно дело, когда вы сохраняете нейтралитет в отношении сторон конфликта, а другое - когда вы косвенно принимаете участие в боевых действиях и декларируете свое намерение увеличивать вовлеченность, причем на стороне одного из участников, в данном случае Украины. Как тогда можно рассчитывать на посреднический потенциал? Никак, этот потенциал просто пропадает", - сказал Песков в интервью "Известиям".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны НАТО, хоть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который в том числе обстреливает жилые кварталы Новороссии и Донецка.

https://ria.ru/20230105/posrednik-1843208416.html

украина

россия

новороссия

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украина, россия, новороссия, дмитрий песков, владимир путин, нато