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Песков заявил, что посреднический потенциал стран Запада пропал - РИА Новости, 28.02.2023
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Песков заявил, что посреднический потенциал стран Запада пропал
Песков заявил, что посреднический потенциал стран Запада пропал - РИА Новости, 28.02.2023
Песков заявил, что посреднический потенциал стран Запада пропал
Посреднический потенциал стран Запада пропадает при их вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:40
2023-02-28T01:25
украина
россия
новороссия
дмитрий песков
владимир путин
нато
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Посреднический потенциал стран Запада пропадает при их вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если говорить о содержательном наполнении, то здесь большой знак вопроса. Потому что одно дело, когда вы сохраняете нейтралитет в отношении сторон конфликта, а другое - когда вы косвенно принимаете участие в боевых действиях и декларируете свое намерение увеличивать вовлеченность, причем на стороне одного из участников, в данном случае Украины. Как тогда можно рассчитывать на посреднический потенциал? Никак, этот потенциал просто пропадает", - сказал Песков в интервью "Известиям".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны НАТО, хоть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который в том числе обстреливает жилые кварталы Новороссии и Донецка.
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украина, россия, новороссия, дмитрий песков, владимир путин, нато
Украина, Россия, Новороссия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО
00:40 28.02.2023 (обновлено: 01:25 28.02.2023)
 
Песков заявил, что посреднический потенциал стран Запада пропал

Песков заявил, что посреднический потенциал стран Запада пропал

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Посреднический потенциал стран Запада пропадает при их вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если говорить о содержательном наполнении, то здесь большой знак вопроса. Потому что одно дело, когда вы сохраняете нейтралитет в отношении сторон конфликта, а другое - когда вы косвенно принимаете участие в боевых действиях и декларируете свое намерение увеличивать вовлеченность, причем на стороне одного из участников, в данном случае Украины. Как тогда можно рассчитывать на посреднический потенциал? Никак, этот потенциал просто пропадает", - сказал Песков в интервью "Известиям".
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны НАТО, хоть и косвенно, но являются соучастниками преступлений киевского режима, который в том числе обстреливает жилые кварталы Новороссии и Донецка.
 
УкраинаРоссияНовороссияДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТО
 
 
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