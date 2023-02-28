https://ria.ru/20230228/peregovory-1854822577.html

Песков оценил возможность переговоров с Украиной

Песков оценил возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.02.2023

Песков оценил возможность переговоров с Украиной

Диалог Москвы с Киевом возможен только с учетом новых территориальных реалий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T12:53

2023-02-28T12:53

2023-02-28T14:08

украина

россия

дмитрий песков

александр лукашенко

в мире

специальная военная операция на украине

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796001756_0:0:3479:1957_1920x0_80_0_0_ccdb4f224a243481bc2132cdb742c52d.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Диалог Москвы с Киевом возможен только с учетом новых территориальных реалий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, российская сторона не поступится изменениями в конституцию, которые внесли после вхождения в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Песков также указал, что цели специальной военной операции— приоритет для России, но это может решаться и за столом переговоров.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы.Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов. Вскоре в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854607876.html

https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, дмитрий песков, александр лукашенко, в мире, москва