Песков оценил возможность переговоров с Украиной
Представитель Кремля Песков допустил диалог с Киевом с учетом новых территориальных реалий
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Диалог Москвы с Киевом возможен только с учетом новых территориальных реалий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Существуют определенные реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имею в виду новые российские территории", — отметил представитель Кремля.
По его словам, российская сторона не поступится изменениями в конституцию, которые внесли после вхождения в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Песков также указал, что цели специальной военной операции— приоритет для России, но это может решаться и за столом переговоров.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы.
Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов. Вскоре в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.