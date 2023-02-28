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Песков оценил возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 28.02.2023 (обновлено: 14:08 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/peregovory-1854822577.html
Песков оценил возможность переговоров с Украиной
Песков оценил возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.02.2023
Песков оценил возможность переговоров с Украиной
Диалог Москвы с Киевом возможен только с учетом новых территориальных реалий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T12:53
2023-02-28T14:08
украина
россия
дмитрий песков
александр лукашенко
в мире
специальная военная операция на украине
москва
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Диалог Москвы с Киевом возможен только с учетом новых территориальных реалий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, российская сторона не поступится изменениями в конституцию, которые внесли после вхождения в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Песков также указал, что цели специальной военной операции— приоритет для России, но это может решаться и за столом переговоров.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настал уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине, пока Россия не поставила экономику на военные рельсы.Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов. Вскоре в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854607876.html
https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html
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украина, россия, дмитрий песков, александр лукашенко, в мире, москва
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, В мире, Специальная военная операция на Украине, Москва
Песков оценил возможность переговоров с Украиной

Представитель Кремля Песков допустил диалог с Киевом с учетом новых территориальных реалий

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Диалог Москвы с Киевом возможен только с учетом новых территориальных реалий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Существуют определенные реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имею в виду новые российские территории", — отметил представитель Кремля.

По его словам, российская сторона не поступится изменениями в конституцию, которые внесли после вхождения в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Песков также указал, что цели специальной военной операции— приоритет для России, но это может решаться и за столом переговоров.
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Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов. Вскоре в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.
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