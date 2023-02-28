https://ria.ru/20230228/pensii-1854952386.html

Минтруд предложил повысить социальные пенсии на 3,3 процента

Минтруд предложил повысить социальные пенсии на 3,3 процента - РИА Новости, 28.02.2023

Минтруд предложил повысить социальные пенсии на 3,3 процента

Минтруд предложил увеличить социальные пенсии на 3,3 процента с 1 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T19:23

2023-02-28T19:23

2023-02-28T20:00

пенсия

общество

андрей пудов

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Минтруд предложил увеличить социальные пенсии на 3,3 процента с 1 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6 процента. В ведомстве отметили, что проект об индексации выплат с 1 января 2023 года вынесли на общественное обсуждение.Совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9 процента, уточнил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.Для индексации из федерального бюджета до конца года выделят порядка 15,57 миллиарда рублей. В общей сложности эта мера с 1 апреля 2023 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов человек.

https://ria.ru/20230130/pensii-1848418317.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пенсия, общество, андрей пудов, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)