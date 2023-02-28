https://ria.ru/20230228/pensii-1854952386.html
Минтруд предложил повысить социальные пенсии на 3,3 процента
Минтруд предложил повысить социальные пенсии на 3,3 процента - РИА Новости, 28.02.2023
Минтруд предложил повысить социальные пенсии на 3,3 процента
Минтруд предложил увеличить социальные пенсии на 3,3 процента с 1 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:23
2023-02-28T19:23
2023-02-28T20:00
пенсия
общество
андрей пудов
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Минтруд предложил увеличить социальные пенсии на 3,3 процента с 1 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6 процента. В ведомстве отметили, что проект об индексации выплат с 1 января 2023 года вынесли на общественное обсуждение.Совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9 процента, уточнил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.Для индексации из федерального бюджета до конца года выделят порядка 15,57 миллиарда рублей. В общей сложности эта мера с 1 апреля 2023 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов человек.
https://ria.ru/20230130/pensii-1848418317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсия, общество, андрей пудов, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Пенсия, Общество, Андрей Пудов, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд предложил повысить социальные пенсии на 3,3 процента
Минтруд предложил с 1 апреля повысить социальные пенсии еще на 3,3 процента
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Минтруд предложил увеличить социальные пенсии на 3,3 процента с 1 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3 процента в дополнение к проведенной в июне индексации на десять процентов", — заявили в министерстве.
Уточняется, что таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6 процента. В ведомстве отметили, что проект об индексации выплат с 1 января 2023 года вынесли на общественное обсуждение.
Совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9 процента, уточнил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов
.
Для индексации из федерального бюджета до конца года выделят порядка 15,57 миллиарда рублей. В общей сложности эта мера с 1 апреля 2023 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов человек.
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