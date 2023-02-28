https://ria.ru/20230228/pech-1854803395.html
Семья с ребенком погибла в Туве, отравившись угарным газом от печи
Семья с ребенком погибла в Туве, отравившись угарным газом от печи - РИА Новости, 28.02.2023
Семья с ребенком погибла в Туве, отравившись угарным газом от печи
Семья из трех человек найдена мертвой в частном доме в столице Тувы Кызыле - предположительно, она отравилась угарным газом, сообщает республиканский СУСК во... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:53
2023-02-28T11:53
2023-02-28T11:57
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 28 фев - РИА Новости. Семья из трех человек найдена мертвой в частном доме в столице Тувы Кызыле - предположительно, она отравилась угарным газом, сообщает республиканский СУСК во вторник. "По версии следствия, 27 февраля около 14 часов в частном доме по улице Тополиная гора Кызыла были обнаружены тела супругов и их семилетнего сына без внешних признаков насильственной смерти с признаками отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Для установления точной причины смерти супругов и ребенка назначены судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20230228/ulyanovsk-1854803256.html
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происшествия, кызыл, россия, тувалу, республика тыва
Происшествия, Кызыл, Россия, Тувалу, Республика Тыва
Семья с ребенком погибла в Туве, отравившись угарным газом от печи
В частном доме в Кызыле семья из трех человек, предположительно, отравилась угарным газом