https://ria.ru/20230228/padenie-1854787103.html
В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат
В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат - РИА Новости, 28.02.2023
В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат
В поселке Новом в Гиагинском районе Адыгеи упал неустановленный летательный аппарат, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:02
2023-02-28T11:02
2023-02-28T13:50
происшествия
мурат кумпилов
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 28 фев — РИА Новости. В поселке Новом в Гиагинском районе Адыгеи упал неустановленный летательный аппарат, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. Незначительные повреждения получили хозстроения животноводческой фермы.На месте работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854766853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурат кумпилов, республика адыгея
Происшествия, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат
Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о падении неустановленного летательного аппарата