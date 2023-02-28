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В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат - РИА Новости, 28.02.2023
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11:02 28.02.2023 (обновлено: 13:50 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/padenie-1854787103.html
В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат
В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат - РИА Новости, 28.02.2023
В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат
В поселке Новом в Гиагинском районе Адыгеи упал неустановленный летательный аппарат, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:02
2023-02-28T13:50
происшествия
мурат кумпилов
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 28 фев — РИА Новости. В поселке Новом в Гиагинском районе Адыгеи упал неустановленный летательный аппарат, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. Незначительные повреждения получили хозстроения животноводческой фермы.На месте работает следственно-оперативная группа.
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происшествия, мурат кумпилов, республика адыгея
Происшествия, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат

Глава Адыгеи Кумпилов сообщил о падении неустановленного летательного аппарата

© Фото : канал Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова в TelegramНа месте падения неустановленного летательного аппарата в Гиагинском районе Адыгеи
На месте падения неустановленного летательного аппарата в Гиагинском районе Адыгеи - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : канал Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова в Telegram
На месте падения неустановленного летательного аппарата в Гиагинском районе Адыгеи
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 фев — РИА Новости. В поселке Новом в Гиагинском районе Адыгеи упал неустановленный летательный аппарат, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале.
«

"Самое главное — нет жертв и пострадавших", — написал Кумпилов.

Незначительные повреждения получили хозстроения животноводческой фермы.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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ПроисшествияМурат КумпиловРеспублика Адыгея
 
 
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