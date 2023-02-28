https://ria.ru/20230228/padenie-1854787103.html

В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат

В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат - РИА Новости, 28.02.2023

В Адыгее упал неизвестный летательный аппарат

В поселке Новом в Гиагинском районе Адыгеи упал неустановленный летательный аппарат, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:02

2023-02-28T11:02

2023-02-28T13:50

происшествия

мурат кумпилов

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 28 фев — РИА Новости. В поселке Новом в Гиагинском районе Адыгеи упал неустановленный летательный аппарат, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. Незначительные повреждения получили хозстроения животноводческой фермы.На месте работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20230228/bespilotnik-1854766853.html

республика адыгея

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мурат кумпилов, республика адыгея