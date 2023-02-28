https://ria.ru/20230228/otgruzka-1854954265.html
Машиностроение Татарстана планирует увеличить отгрузку продукции
Машиностроение Татарстана планирует увеличить отгрузку продукции - РИА Новости, 28.02.2023
Машиностроение Татарстана планирует увеличить отгрузку продукции
Объем отгруженной продукции в машиностроении Татарстана по итогам 2022 года составил около 850 миллиардов рублей, в 2023 году планируется увеличить отгрузку на... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:27
2023-02-28T19:27
2023-02-28T19:27
республика татарстан
экономика
технологии
андрей белоусов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Объем отгруженной продукции в машиностроении Татарстана по итогам 2022 года составил около 850 миллиардов рублей, в 2023 году планируется увеличить отгрузку на 10%, заявил вице-премьер – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. "Объем отгрузки в машиностроении составил порядка 850 миллиардов рублей... В 2023 году в машиностроении планируем увеличить объем отгрузки на 10%, выпустить не менее 50 тысяч грузовых автомобилей, 15 тысяч легких коммерческих автомобилей, 100 вертолетов", - сказал Коробченко на итоговой коллегии минпромторга республики. По его словам, в вертолетостроении необходимо завершить работы по локализации критических узлов, в том числе двигателей. В судостроении нужно решить задачи локализации производства судового оборудования и уйти от импортозависимости. Также необходимо работать над новыми типами судов, в том числе беспилотными и работающими на альтернативных видах топлива. Министр отметил, что из-за ухода международных производителей многие компании столкнулись с отсутствием важных комплектующих. Несмотря на это, крупнейшие предприятия отрасли продолжают свои проекты и выпуск новых видов продукции. "Многие предприятия сохраняют критическую зависимость от импортного оборудования. Поэтому мы начали работу по развитию станкостроения в Татарстане. Уже в этом году мы планируем освоить 30 станков. К 2025 году – расширить модельный ряд и обеспечить локализацию производства до 90%", - сообщил он. По мнению Коробченко, сейчас в республике необходимо создать инжиниринговый центр по станкостроению. Кроме того, по его словам, необходимо создать и научно-производственный центр по беспилотным технологиям на базе Иннополиса. "Военные действия показали важность развития беспилотной техники. Она нужна и в гражданской сфере: в доставке, мониторинге, сельском хозяйстве. На федеральном уровне создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова по вопросам развития беспилотных авиационных систем. В Татарстане достаточно компетенций и производителей в этой области. Сегодня активно включаемся в данную работу", - сказал министр.
https://ria.ru/20230228/sudno-1854809332.html
https://ria.ru/20230224/kazan-1853224108.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, андрей белоусов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Технологии, Андрей Белоусов, Республика Татарстан (Татарстан)
Машиностроение Татарстана планирует увеличить отгрузку продукции
Машиностроение Татарстана планирует увеличить отгрузку продукции на десять процентов
КАЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Объем отгруженной продукции в машиностроении Татарстана по итогам 2022 года составил около 850 миллиардов рублей, в 2023 году планируется увеличить отгрузку на 10%, заявил вице-премьер – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.
"Объем отгрузки в машиностроении составил порядка 850 миллиардов рублей... В 2023 году в машиностроении планируем увеличить объем отгрузки на 10%, выпустить не менее 50 тысяч грузовых автомобилей, 15 тысяч легких коммерческих автомобилей, 100 вертолетов", - сказал Коробченко на итоговой коллегии минпромторга республики.
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По его словам, в вертолетостроении необходимо завершить работы по локализации критических узлов, в том числе двигателей. В судостроении нужно решить задачи локализации производства судового оборудования и уйти от импортозависимости. Также необходимо работать над новыми типами судов, в том числе беспилотными и работающими на альтернативных видах топлива.
Министр отметил, что из-за ухода международных производителей многие компании столкнулись с отсутствием важных комплектующих. Несмотря на это, крупнейшие предприятия отрасли продолжают свои проекты и выпуск новых видов продукции.
"Многие предприятия сохраняют критическую зависимость от импортного оборудования. Поэтому мы начали работу по развитию станкостроения в Татарстане. Уже в этом году мы планируем освоить 30 станков. К 2025 году – расширить модельный ряд и обеспечить локализацию производства до 90%", - сообщил он.
По мнению Коробченко, сейчас в республике необходимо создать инжиниринговый центр по станкостроению. Кроме того, по его словам, необходимо создать и научно-производственный центр по беспилотным технологиям на базе Иннополиса.
"Военные действия показали важность развития беспилотной техники. Она нужна и в гражданской сфере: в доставке, мониторинге, сельском хозяйстве. На федеральном уровне создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова
по вопросам развития беспилотных авиационных систем. В Татарстане достаточно компетенций и производителей в этой области. Сегодня активно включаемся в данную работу", - сказал министр.
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