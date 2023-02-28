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Машиностроение Татарстана планирует увеличить отгрузку продукции - РИА Новости, 28.02.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
19:27 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/otgruzka-1854954265.html
Машиностроение Татарстана планирует увеличить отгрузку продукции
Машиностроение Татарстана планирует увеличить отгрузку продукции - РИА Новости, 28.02.2023
Машиностроение Татарстана планирует увеличить отгрузку продукции
Объем отгруженной продукции в машиностроении Татарстана по итогам 2022 года составил около 850 миллиардов рублей, в 2023 году планируется увеличить отгрузку на... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:27
2023-02-28T19:27
республика татарстан
экономика
технологии
андрей белоусов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Объем отгруженной продукции в машиностроении Татарстана по итогам 2022 года составил около 850 миллиардов рублей, в 2023 году планируется увеличить отгрузку на 10%, заявил вице-премьер – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. "Объем отгрузки в машиностроении составил порядка 850 миллиардов рублей... В 2023 году в машиностроении планируем увеличить объем отгрузки на 10%, выпустить не менее 50 тысяч грузовых автомобилей, 15 тысяч легких коммерческих автомобилей, 100 вертолетов", - сказал Коробченко на итоговой коллегии минпромторга республики. По его словам, в вертолетостроении необходимо завершить работы по локализации критических узлов, в том числе двигателей. В судостроении нужно решить задачи локализации производства судового оборудования и уйти от импортозависимости. Также необходимо работать над новыми типами судов, в том числе беспилотными и работающими на альтернативных видах топлива. Министр отметил, что из-за ухода международных производителей многие компании столкнулись с отсутствием важных комплектующих. Несмотря на это, крупнейшие предприятия отрасли продолжают свои проекты и выпуск новых видов продукции. "Многие предприятия сохраняют критическую зависимость от импортного оборудования. Поэтому мы начали работу по развитию станкостроения в Татарстане. Уже в этом году мы планируем освоить 30 станков. К 2025 году – расширить модельный ряд и обеспечить локализацию производства до 90%", - сообщил он. По мнению Коробченко, сейчас в республике необходимо создать инжиниринговый центр по станкостроению. Кроме того, по его словам, необходимо создать и научно-производственный центр по беспилотным технологиям на базе Иннополиса. "Военные действия показали важность развития беспилотной техники. Она нужна и в гражданской сфере: в доставке, мониторинге, сельском хозяйстве. На федеральном уровне создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова по вопросам развития беспилотных авиационных систем. В Татарстане достаточно компетенций и производителей в этой области. Сегодня активно включаемся в данную работу", - сказал министр.
https://ria.ru/20230228/sudno-1854809332.html
https://ria.ru/20230224/kazan-1853224108.html
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экономика, технологии, андрей белоусов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Технологии, Андрей Белоусов, Республика Татарстан (Татарстан)
Машиностроение Татарстана планирует увеличить отгрузку продукции

Машиностроение Татарстана планирует увеличить отгрузку продукции на десять процентов

© РИА Новости / Григорий СысоевВид на купола собора Казанской иконы Божией Матери, Казань
Вид на купола собора Казанской иконы Божией Матери, Казань - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на купола собора Казанской иконы Божией Матери, Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Объем отгруженной продукции в машиностроении Татарстана по итогам 2022 года составил около 850 миллиардов рублей, в 2023 году планируется увеличить отгрузку на 10%, заявил вице-премьер – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.
"Объем отгрузки в машиностроении составил порядка 850 миллиардов рублей... В 2023 году в машиностроении планируем увеличить объем отгрузки на 10%, выпустить не менее 50 тысяч грузовых автомобилей, 15 тысяч легких коммерческих автомобилей, 100 вертолетов", - сказал Коробченко на итоговой коллегии минпромторга республики.
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По его словам, в вертолетостроении необходимо завершить работы по локализации критических узлов, в том числе двигателей. В судостроении нужно решить задачи локализации производства судового оборудования и уйти от импортозависимости. Также необходимо работать над новыми типами судов, в том числе беспилотными и работающими на альтернативных видах топлива.
Министр отметил, что из-за ухода международных производителей многие компании столкнулись с отсутствием важных комплектующих. Несмотря на это, крупнейшие предприятия отрасли продолжают свои проекты и выпуск новых видов продукции.
"Многие предприятия сохраняют критическую зависимость от импортного оборудования. Поэтому мы начали работу по развитию станкостроения в Татарстане. Уже в этом году мы планируем освоить 30 станков. К 2025 году – расширить модельный ряд и обеспечить локализацию производства до 90%", - сообщил он.
По мнению Коробченко, сейчас в республике необходимо создать инжиниринговый центр по станкостроению. Кроме того, по его словам, необходимо создать и научно-производственный центр по беспилотным технологиям на базе Иннополиса.
"Военные действия показали важность развития беспилотной техники. Она нужна и в гражданской сфере: в доставке, мониторинге, сельском хозяйстве. На федеральном уровне создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова по вопросам развития беспилотных авиационных систем. В Татарстане достаточно компетенций и производителей в этой области. Сегодня активно включаемся в данную работу", - сказал министр.
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Республика ТатарстанЭкономикаТехнологииАндрей БелоусовРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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