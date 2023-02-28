https://ria.ru/20230228/oslo-1854789706.html

В Осло экоактивисты заблокировали вход в Министерство финансов

В Осло экоактивисты заблокировали вход в Министерство финансов - РИА Новости, 28.02.2023

В Осло экоактивисты заблокировали вход в Министерство финансов

Экологические активисты, в числе которых представители саамской общественности, во вторник утром продолжили масштабную акцию протеста в правительственном... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:06

2023-02-28T11:06

2023-02-28T11:06

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норвегия

осло

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МУРМАНСК, 28 фев – РИА Новости. Экологические активисты, в числе которых представители саамской общественности, во вторник утром продолжили масштабную акцию протеста в правительственном квартале Осло, заблокировали вход в министерство финансов в знак протеста против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа – саамов, сообщила телерадиокомпания NRK. Экоактивисты проводят акции в правительственном квартале с четверга прошлой недели. В ночь на понедельник они заблокировали вход в министерство нефти и энергетики, днем приковали себя цепями ко входу. Сотрудникам шести министерств было рекомендовано работать из дома. Во вторник митингующие активизировали свои действия. "Сегодня мы блокируем не только министерство нефти и энергетики, другие министерства, которые занимают общие здания, а также министерство сельского хозяйства. Сегодня мы блокируем государство. Для этого сегодня будет закрыт доступ в министерство финансов. Группа людей блокирует вход", - приводит телекомпания слова активистки Эллы Мари Хетты Исаксен, которая выступает от имени участников организации "Природа и молодежь" и норвежской саамской национальной ассоциации Nuorat. По данным агентства NTB, министерство финансов призвало своих сотрудников работать дома после блокирования входа участниками акции. По оценке местных СМИ, в акции участвуют десятки активистов. В понедельник их выдворила полиция из зданий правительственного квартала, но они вернулись и приковали себя цепями к входу. Как поясняется, в 2021 году Верховный суд Норвегии постановил, что две ветряные электростанции в местах проживания саамов нарушают права коренного народа, который занимается преимущественно оленеводством. Саамы заявляли, что звук установок пугает животных, и требовали убрать турбины. Норвежское правительство заявило, что, несмотря на решение Верховного суда, окончательная судьба ветряных электростанций является сложной юридической и политической проблемой, и надеется найти компромисс.

https://ria.ru/20230120/tunberg-1846303558.html

https://ria.ru/20230117/tunberg-1845594370.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, норвегия, осло