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В Осло экоактивисты заблокировали вход в Министерство финансов - РИА Новости, 28.02.2023
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11:06 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/oslo-1854789706.html
В Осло экоактивисты заблокировали вход в Министерство финансов
В Осло экоактивисты заблокировали вход в Министерство финансов - РИА Новости, 28.02.2023
В Осло экоактивисты заблокировали вход в Министерство финансов
Экологические активисты, в числе которых представители саамской общественности, во вторник утром продолжили масштабную акцию протеста в правительственном... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:06
2023-02-28T11:06
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осло
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МУРМАНСК, 28 фев – РИА Новости. Экологические активисты, в числе которых представители саамской общественности, во вторник утром продолжили масштабную акцию протеста в правительственном квартале Осло, заблокировали вход в министерство финансов в знак протеста против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа – саамов, сообщила телерадиокомпания NRK. Экоактивисты проводят акции в правительственном квартале с четверга прошлой недели. В ночь на понедельник они заблокировали вход в министерство нефти и энергетики, днем приковали себя цепями ко входу. Сотрудникам шести министерств было рекомендовано работать из дома. Во вторник митингующие активизировали свои действия. "Сегодня мы блокируем не только министерство нефти и энергетики, другие министерства, которые занимают общие здания, а также министерство сельского хозяйства. Сегодня мы блокируем государство. Для этого сегодня будет закрыт доступ в министерство финансов. Группа людей блокирует вход", - приводит телекомпания слова активистки Эллы Мари Хетты Исаксен, которая выступает от имени участников организации "Природа и молодежь" и норвежской саамской национальной ассоциации Nuorat. По данным агентства NTB, министерство финансов призвало своих сотрудников работать дома после блокирования входа участниками акции. По оценке местных СМИ, в акции участвуют десятки активистов. В понедельник их выдворила полиция из зданий правительственного квартала, но они вернулись и приковали себя цепями к входу. Как поясняется, в 2021 году Верховный суд Норвегии постановил, что две ветряные электростанции в местах проживания саамов нарушают права коренного народа, который занимается преимущественно оленеводством. Саамы заявляли, что звук установок пугает животных, и требовали убрать турбины. Норвежское правительство заявило, что, несмотря на решение Верховного суда, окончательная судьба ветряных электростанций является сложной юридической и политической проблемой, и надеется найти компромисс.
https://ria.ru/20230120/tunberg-1846303558.html
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в мире, норвегия, осло
В мире, Норвегия, Осло
В Осло экоактивисты заблокировали вход в Министерство финансов

В Осло экоактивисты перекрыли вход в Минфин из-за строительства ветряных электростанций

© AFP 2023 / OLE BERG-RUSTENАкция участников организации "Природа и молодежь" и норвежской саамской национальной ассоциации Nuorat у здания министерства энергетики Норвегии в Осло
Акция участников организации Природа и молодежь и норвежской саамской национальной ассоциации Nuorat у здания министерства энергетики Норвегии в Осло - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AFP 2023 / OLE BERG-RUSTEN
Акция участников организации "Природа и молодежь" и норвежской саамской национальной ассоциации Nuorat у здания министерства энергетики Норвегии в Осло. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 фев – РИА Новости. Экологические активисты, в числе которых представители саамской общественности, во вторник утром продолжили масштабную акцию протеста в правительственном квартале Осло, заблокировали вход в министерство финансов в знак протеста против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа – саамов, сообщила телерадиокомпания NRK.
Экоактивисты проводят акции в правительственном квартале с четверга прошлой недели. В ночь на понедельник они заблокировали вход в министерство нефти и энергетики, днем приковали себя цепями ко входу. Сотрудникам шести министерств было рекомендовано работать из дома. Во вторник митингующие активизировали свои действия.
"Сегодня мы блокируем не только министерство нефти и энергетики, другие министерства, которые занимают общие здания, а также министерство сельского хозяйства. Сегодня мы блокируем государство. Для этого сегодня будет закрыт доступ в министерство финансов. Группа людей блокирует вход", - приводит телекомпания слова активистки Эллы Мари Хетты Исаксен, которая выступает от имени участников организации "Природа и молодежь" и норвежской саамской национальной ассоциации Nuorat.
По данным агентства NTB, министерство финансов призвало своих сотрудников работать дома после блокирования входа участниками акции.
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По оценке местных СМИ, в акции участвуют десятки активистов. В понедельник их выдворила полиция из зданий правительственного квартала, но они вернулись и приковали себя цепями к входу.
Как поясняется, в 2021 году Верховный суд Норвегии постановил, что две ветряные электростанции в местах проживания саамов нарушают права коренного народа, который занимается преимущественно оленеводством. Саамы заявляли, что звук установок пугает животных, и требовали убрать турбины.
Норвежское правительство заявило, что, несмотря на решение Верховного суда, окончательная судьба ветряных электростанций является сложной юридической и политической проблемой, и надеется найти компромисс.
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