СМИ: Байден привел в ярость американцев непоправимой ошибкой по Украине
Офицер Иствуд: Байден разъярил американцев, посетив Украину вместо зоны бедствия в Огайо
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден совершил крупную ошибку, посетив Украину, но полностью проигнорировав крушение поезда с высокотоксичными химическими веществами в Огайо, написал офицер американской армии в отставке Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.
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"Дональд Трамп затмил Джо Байдена, приехав на место происшествия в Огайо и взяв с собой партию питьевой воды для местных жителей. <…> Глава Белого дома решил отправить туда лишь своего представителя из администрации и министра транспорта. <…> Очевидно, что это большая ошибка, которой воспользуются Республиканская партия и Трамп", — отметил обозреватель.
По словам Иствуда, американцы, в числе которых и мэр пострадавшего от ЧП Ист-Палестайна Трент Конуэй, пришли в ярость, поскольку Байден полетел в Киев и "раздавал миллионы долларов налево и направо", но не уделил должного внимания масштабной техногенной катастрофе в собственной стране. Градоначальник назвал такое поведение президента "самой сильной пощечиной", доказывающей, что ему наплевать на американский народ.
Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.