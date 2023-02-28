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СМИ: Байден привел в ярость американцев непоправимой ошибкой по Украине - РИА Новости, 28.02.2023
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16:26 28.02.2023 (обновлено: 16:54 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/oshibka-1854888049.html
СМИ: Байден привел в ярость американцев непоправимой ошибкой по Украине
СМИ: Байден привел в ярость американцев непоправимой ошибкой по Украине - РИА Новости, 28.02.2023
СМИ: Байден привел в ярость американцев непоправимой ошибкой по Украине
Президент США Джо Байден совершил крупную ошибку, посетив Украину, но полностью проигнорировав крушение поезда с высокотоксичными химическими веществами в... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:26
2023-02-28T16:54
политика
огайо
сша
украина
джо байден
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден совершил крупную ошибку, посетив Украину, но полностью проигнорировав крушение поезда с высокотоксичными химическими веществами в Огайо, написал офицер американской армии в отставке Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.По словам Иствуда, американцы, в числе которых и мэр пострадавшего от ЧП Ист-Палестайна Трент Конуэй, пришли в ярость, поскольку Байден полетел в Киев и "раздавал миллионы долларов налево и направо", но не уделил должного внимания масштабной техногенной катастрофе в собственной стране. Градоначальник назвал такое поведение президента "самой сильной пощечиной", доказывающей, что ему наплевать на американский народ.Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.
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политика, огайо, сша, украина, джо байден, дональд трамп, в мире
Политика, Огайо, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
СМИ: Байден привел в ярость американцев непоправимой ошибкой по Украине

Офицер Иствуд: Байден разъярил американцев, посетив Украину вместо зоны бедствия в Огайо

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден совершил крупную ошибку, посетив Украину, но полностью проигнорировав крушение поезда с высокотоксичными химическими веществами в Огайо, написал офицер американской армии в отставке Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.
«

"Дональд Трамп затмил Джо Байдена, приехав на место происшествия в Огайо и взяв с собой партию питьевой воды для местных жителей. <…> Глава Белого дома решил отправить туда лишь своего представителя из администрации и министра транспорта. <…> Очевидно, что это большая ошибка, которой воспользуются Республиканская партия и Трамп", — отметил обозреватель.

По словам Иствуда, американцы, в числе которых и мэр пострадавшего от ЧП Ист-Палестайна Трент Конуэй, пришли в ярость, поскольку Байден полетел в Киев и "раздавал миллионы долларов налево и направо", но не уделил должного внимания масштабной техногенной катастрофе в собственной стране. Градоначальник назвал такое поведение президента "самой сильной пощечиной", доказывающей, что ему наплевать на американский народ.
Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.
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