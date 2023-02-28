https://ria.ru/20230228/oshibka-1854888049.html

СМИ: Байден привел в ярость американцев непоправимой ошибкой по Украине

СМИ: Байден привел в ярость американцев непоправимой ошибкой по Украине - РИА Новости, 28.02.2023

СМИ: Байден привел в ярость американцев непоправимой ошибкой по Украине

Президент США Джо Байден совершил крупную ошибку, посетив Украину, но полностью проигнорировав крушение поезда с высокотоксичными химическими веществами в... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:26

2023-02-28T16:26

2023-02-28T16:54

политика

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сша

украина

джо байден

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден совершил крупную ошибку, посетив Украину, но полностью проигнорировав крушение поезда с высокотоксичными химическими веществами в Огайо, написал офицер американской армии в отставке Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.По словам Иствуда, американцы, в числе которых и мэр пострадавшего от ЧП Ист-Палестайна Трент Конуэй, пришли в ярость, поскольку Байден полетел в Киев и "раздавал миллионы долларов налево и направо", но не уделил должного внимания масштабной техногенной катастрофе в собственной стране. Градоначальник назвал такое поведение президента "самой сильной пощечиной", доказывающей, что ему наплевать на американский народ.Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853252519.html

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политика, огайо, сша, украина, джо байден, дональд трамп, в мире