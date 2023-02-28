Рейтинг@Mail.ru
На Кубани из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/opoveschenie-1854967881.html
На Кубани из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения
На Кубани из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения - РИА Новости, 28.02.2023
На Кубани из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отмене проверки систем оповещения, запланированной в регионе на среду, из-за серии хакерских атак на... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T20:44
2023-02-28T20:44
технологии
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852489330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d864eee1dc572cea75b08543d71ba1f.jpg
КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отмене проверки систем оповещения, запланированной в регионе на среду, из-за серии хакерских атак на инфраструктуру связи. "В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения…, которая должна была пройти 1 марта, переносят в связи с хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности", - говорится в телеграм-канале оперштаба. Уточняется, что власти сообщат дополнительно о новых сроках проведения плановой комплексной проверки. Во вторник и минувшую среду, по данным пресс-службы МЧС РФ, в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах России в эфире прозвучала ложная информация о воздушной тревоге.
https://ria.ru/20230228/sireny-1854912277.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852489330_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3e7aa56c476d4d44ff7b3ec459b1130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Технологии, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения

Оперштаб сообщил, что на Кубани из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отмене проверки систем оповещения, запланированной в регионе на среду, из-за серии хакерских атак на инфраструктуру связи.
"В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения…, которая должна была пройти 1 марта, переносят в связи с хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности", - говорится в телеграм-канале оперштаба.
Уточняется, что власти сообщат дополнительно о новых сроках проведения плановой комплексной проверки.
Во вторник и минувшую среду, по данным пресс-службы МЧС РФ, в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах России в эфире прозвучала ложная информация о воздушной тревоге.
Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В Брянской области проверят систему оповещения без включения сирен
Вчера, 17:29
 
ТехнологииКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала