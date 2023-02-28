https://ria.ru/20230228/opoveschenie-1854967881.html
На Кубани из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения
На Кубани из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения - РИА Новости, 28.02.2023
На Кубани из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отмене проверки систем оповещения, запланированной в регионе на среду, из-за серии хакерских атак на... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T20:44
2023-02-28T20:44
2023-02-28T20:44
технологии
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 28 фев - РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отмене проверки систем оповещения, запланированной в регионе на среду, из-за серии хакерских атак на инфраструктуру связи. "В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения…, которая должна была пройти 1 марта, переносят в связи с хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности", - говорится в телеграм-канале оперштаба. Уточняется, что власти сообщат дополнительно о новых сроках проведения плановой комплексной проверки. Во вторник и минувшую среду, по данным пресс-службы МЧС РФ, в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах России в эфире прозвучала ложная информация о воздушной тревоге.
https://ria.ru/20230228/sireny-1854912277.html
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технологии, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Технологии, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения
Оперштаб сообщил, что на Кубани из-за хакерских атак отменили проверку систем оповещения