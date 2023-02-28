https://ria.ru/20230228/oplata_nfc-1854785025.html

Овчинский: московские системы бесконтактной оплаты внедрили на АЗС в Казани

Овчинский: московские системы бесконтактной оплаты внедрили на АЗС в Казани - РИА Новости, 28.02.2023

Овчинский: московские системы бесконтактной оплаты внедрили на АЗС в Казани

Московский создатель продукции для радиочастотной идентификации (RFID) установил системы бесконтактной оплаты NFC более, чем на 60 заправках Казани, сообщил... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:06

2023-02-28T11:06

2023-02-28T11:06

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

технологии

москва

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854781907_0:309:2743:1852_1920x0_80_0_0_a382f8f051ccf38ab74a0581caf9870b.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Московский создатель продукции для радиочастотной идентификации (RFID) установил системы бесконтактной оплаты NFC более, чем на 60 заправках Казани, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.Отмечается, что технология NFC позволяет проводить бесконтактную ретрансляцию и отправку небольших объемов данных между устройствами (телефонами, ноутбуками, планшетами), находящимися вблизи друг от друга."Проектные мощности завода компании ISBC позволяют выпускать в месяц несколько миллионов платежных табличек c технологией NFC, что удовлетворит растущий спрос на такую продукцию. В этом году компания внедрила свои технологии в одной из сетей АЗС в Казани, где теперь можно оплачивать покупки одним касанием телефона", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Директор департамента банковских проектов компании ISBC Андрей Еременко указал, что с помощью платежных NFC-табличек торгово-сервисные предприятия могут экономить на приобретении и обслуживании дополнительных клиентских экранов в кассовых зонах. Им достаточно один раз сформировать кассовую ссылку, которая будет записана на табличку с NFC и затем будет формироваться на кассе каждый раз под конкретную покупку с точной информацией по сумме платежа.Он добавил, что платежная табличка сделана с использованием полимерного покрытия, которое защищает ее от резкого перепада температур, влаги и механических повреждений.

https://ria.ru/20230224/moskva-1854113384.html

москва

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экономика, технологии, москва, казань