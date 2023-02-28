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Овчинский: московские системы бесконтактной оплаты внедрили на АЗС в Казани - РИА Новости, 28.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:06 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/oplata_nfc-1854785025.html
Овчинский: московские системы бесконтактной оплаты внедрили на АЗС в Казани
Овчинский: московские системы бесконтактной оплаты внедрили на АЗС в Казани - РИА Новости, 28.02.2023
Овчинский: московские системы бесконтактной оплаты внедрили на АЗС в Казани
Московский создатель продукции для радиочастотной идентификации (RFID) установил системы бесконтактной оплаты NFC более, чем на 60 заправках Казани, сообщил... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:06
2023-02-28T11:06
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
технологии
москва
казань
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Московский создатель продукции для радиочастотной идентификации (RFID) установил системы бесконтактной оплаты NFC более, чем на 60 заправках Казани, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.Отмечается, что технология NFC позволяет проводить бесконтактную ретрансляцию и отправку небольших объемов данных между устройствами (телефонами, ноутбуками, планшетами), находящимися вблизи друг от друга."Проектные мощности завода компании ISBC позволяют выпускать в месяц несколько миллионов платежных табличек c технологией NFC, что удовлетворит растущий спрос на такую продукцию. В этом году компания внедрила свои технологии в одной из сетей АЗС в Казани, где теперь можно оплачивать покупки одним касанием телефона", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Директор департамента банковских проектов компании ISBC Андрей Еременко указал, что с помощью платежных NFC-табличек торгово-сервисные предприятия могут экономить на приобретении и обслуживании дополнительных клиентских экранов в кассовых зонах. Им достаточно один раз сформировать кассовую ссылку, которая будет записана на табличку с NFC и затем будет формироваться на кассе каждый раз под конкретную покупку с точной информацией по сумме платежа.Он добавил, что платежная табличка сделана с использованием полимерного покрытия, которое защищает ее от резкого перепада температур, влаги и механических повреждений.
https://ria.ru/20230224/moskva-1854113384.html
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владислав овчинский, экономика, технологии, москва, казань
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика, Технологии, Москва, Казань

Овчинский: московские системы бесконтактной оплаты внедрили на АЗС в Казани

© Фото : пресс-служба ДИППМосковские системы бесконтактной оплаты внедрили на АЗС в Казани
Московские системы бесконтактной оплаты внедрили на АЗС в Казани - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Московский создатель продукции для радиочастотной идентификации (RFID) установил системы бесконтактной оплаты NFC более, чем на 60 заправках Казани, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Отмечается, что технология NFC позволяет проводить бесконтактную ретрансляцию и отправку небольших объемов данных между устройствами (телефонами, ноутбуками, планшетами), находящимися вблизи друг от друга.
"Проектные мощности завода компании ISBC позволяют выпускать в месяц несколько миллионов платежных табличек c технологией NFC, что удовлетворит растущий спрос на такую продукцию. В этом году компания внедрила свои технологии в одной из сетей АЗС в Казани, где теперь можно оплачивать покупки одним касанием телефона", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Директор департамента банковских проектов компании ISBC Андрей Еременко указал, что с помощью платежных NFC-табличек торгово-сервисные предприятия могут экономить на приобретении и обслуживании дополнительных клиентских экранов в кассовых зонах. Им достаточно один раз сформировать кассовую ссылку, которая будет записана на табличку с NFC и затем будет формироваться на кассе каждый раз под конкретную покупку с точной информацией по сумме платежа.
Он добавил, что платежная табличка сделана с использованием полимерного покрытия, которое защищает ее от резкого перепада температур, влаги и механических повреждений.
Овчинский Владислав Анатольевич
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы расширит линейку электронных компонентов
24 февраля, 12:49
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкономикаТехнологииМоскваКазань
 
 
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