https://ria.ru/20230228/onkologiya-1854848022.html

Российские ученые начали работу над новой терапией рака

Российские ученые начали работу над новой терапией рака - РИА Новости, 28.02.2023

Российские ученые начали работу над новой терапией рака

Ученые Института ядерной физики и Института клинической и экспериментальной лимфологии Сибирского отделения РАН впервые в мире начали исследования эффективности РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:18

2023-02-28T14:18

2023-02-28T14:18

наука

россия

япония

китай

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 28 фев - РИА Новости. Ученые Института ядерной физики и Института клинической и экспериментальной лимфологии Сибирского отделения РАН впервые в мире начали исследования эффективности литий-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний, выполняемой с помощью ускорительного источника нейтронов. Как сообщалось, бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) – один из перспективных высокотехнологичных методов лечения раковых опухолей, который заключается в накоплении в клетках опухоли стабильного нерадиоактивного изотопа бор-10 и последующего облучения нейтронами. В результате поглощения нейтрона бором происходит ядерная реакция с выделением 84% энергии реакции именно в той клетке, которая содержала ядро бора, что приводит к ее гибели. Первые клиники уже открылись в Японии, Китае и Южной Корее, ожидается открытие в России. "Известно, что 100% выделения энергии ядерной реакции в клетках опухоли можно достичь, заменив бор-10 на литий-6, но в силу ряда причин никто не проводил научных исследований для развития этой идеи", - говорится в сообщении. Специалисты Института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАН и Института ядерной физики СО РАН показали на лабораторных животных, что литий можно накопить в клетках опухоли в концентрации, достаточной для проведения терапии, и с такой однократной инъекцией лития справляются почки. В ИЯФ отметили, что, возможно, эти исследования станут первым шагом для развития во всем мире литий-нейтронозахватной терапии, несущей новое качество – 100% доставку дозы в клетки опухоли. "Уникальность проведенного исследования в том, что, несмотря на кажущуюся очевидность, такое исследование проведено впервые в мире", - отметили в ИЯФ СО РАН. В России запущена госпрограмма по переводу ускорительного источника нейтронов, построенного в ИЯФ СО РАН, в клиническую фазу. Установку для проведения доклинических и клинических испытаний БНЗТ планируется поставить в национальный центр онкологии имени Блохина в Москве в конце 2024 года.

https://ria.ru/20230216/issledovaniya-1852527318.html

https://ria.ru/20230213/rak-1851597865.html

россия

япония

китай

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, япония, китай, российская академия наук