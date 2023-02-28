https://ria.ru/20230228/omsk-1854854400.html

В Омской области продлили действие режима повышенной готовности по COVID-19

В Омской области продлили действие режима повышенной готовности по COVID-19 - РИА Новости, 28.02.2023

В Омской области продлили действие режима повышенной готовности по COVID-19

Действие режима повышенной готовности в Омской области продлили до 31 марта, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:44

2023-02-28T14:44

2023-02-28T14:57

общество

здоровье - общество

омская область

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ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Действие режима повышенной готовности в Омской области продлили до 31 марта, рассказали в пресс-службе областного правительства. В регионе сохраняются действующие ограничительные меры. 27 февраля состоялось заседание штаба по борьбе с COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора в регионе характерна непростая ситуация - ежедневно регистрируется 140 - 160 случаев новых случаев заболевания. Прирост дают преимущественно возрастные категории старше 18 лет. "Принято решение продлить режим повышенной готовности до 31 марта 2023 года и сохранить действующие ограничения. Также продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции, при этом рекомендовано ревакцинироваться через каждые 6 месяцев. В регионе вакцинацию прошло 86,3% взрослого населения", - пояснили в пресс-службе. Среди детей до 17 лет отмечается динамика замедления прироста заболеваемости. Болезнь протекает чаще всего в форме ОРВИ, либо бессимптомно. Количество госпитализаций в Омской области практически не увеличилось. Резерв свободных мест в специализированном коечном фонде составляет 38,7%.

https://ria.ru/20230224/kleschi-1853912609.html

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общество, здоровье - общество, омская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, орви