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В Омской области продлили действие режима повышенной готовности по COVID-19 - РИА Новости, 28.02.2023
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14:44 28.02.2023 (обновлено: 14:57 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/omsk-1854854400.html
В Омской области продлили действие режима повышенной готовности по COVID-19
В Омской области продлили действие режима повышенной готовности по COVID-19 - РИА Новости, 28.02.2023
В Омской области продлили действие режима повышенной готовности по COVID-19
Действие режима повышенной готовности в Омской области продлили до 31 марта, рассказали в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:44
2023-02-28T14:57
общество
здоровье - общество
омская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
орви
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ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Действие режима повышенной готовности в Омской области продлили до 31 марта, рассказали в пресс-службе областного правительства. В регионе сохраняются действующие ограничительные меры. 27 февраля состоялось заседание штаба по борьбе с COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора в регионе характерна непростая ситуация - ежедневно регистрируется 140 - 160 случаев новых случаев заболевания. Прирост дают преимущественно возрастные категории старше 18 лет. "Принято решение продлить режим повышенной готовности до 31 марта 2023 года и сохранить действующие ограничения. Также продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции, при этом рекомендовано ревакцинироваться через каждые 6 месяцев. В регионе вакцинацию прошло 86,3% взрослого населения", - пояснили в пресс-службе. Среди детей до 17 лет отмечается динамика замедления прироста заболеваемости. Болезнь протекает чаще всего в форме ОРВИ, либо бессимптомно. Количество госпитализаций в Омской области практически не увеличилось. Резерв свободных мест в специализированном коечном фонде составляет 38,7%.
https://ria.ru/20230224/kleschi-1853912609.html
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общество, здоровье - общество, омская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, орви
Общество, Здоровье - Общество, Омская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Коронавирус COVID-19, ОРВИ
В Омской области продлили действие режима повышенной готовности по COVID-19

В Омской области продлили действие режима повышенной готовности по COVID-19 до конца марта

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛюди возле пункта вакцинации от COVID-19
Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди возле пункта вакцинации от COVID-19. Архивное фото
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ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Действие режима повышенной готовности в Омской области продлили до 31 марта, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В регионе сохраняются действующие ограничительные меры. 27 февраля состоялось заседание штаба по борьбе с COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора в регионе характерна непростая ситуация - ежедневно регистрируется 140 - 160 случаев новых случаев заболевания. Прирост дают преимущественно возрастные категории старше 18 лет.
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"Принято решение продлить режим повышенной готовности до 31 марта 2023 года и сохранить действующие ограничения. Также продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции, при этом рекомендовано ревакцинироваться через каждые 6 месяцев. В регионе вакцинацию прошло 86,3% взрослого населения", - пояснили в пресс-службе.
Среди детей до 17 лет отмечается динамика замедления прироста заболеваемости. Болезнь протекает чаще всего в форме ОРВИ, либо бессимптомно. Количество госпитализаций в Омской области практически не увеличилось. Резерв свободных мест в специализированном коечном фонде составляет 38,7%.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоОмская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19ОРВИ
 
 
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