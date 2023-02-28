https://ria.ru/20230228/ogayo-1854850284.html
Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами
Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами - РИА Новости, 28.02.2023
Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами
Жители штата Огайо обвинили железнодорожного оператора Norfolk Southern в попытке уничтожить улики на месте крушения поезда с опасными химикатами, передает... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:25
2023-02-28T14:25
2023-02-28T15:49
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Жители штата Огайо обвинили железнодорожного оператора Norfolk Southern в попытке уничтожить улики на месте крушения поезда с опасными химикатами, передает агентство Блумберг. На прошлой неделе они подали против компании коллективный иск о возмещении ущерба. В свою очередь, представители оператора заявили, что планируют убрать к 1 марта все вагоны с места крушения, а для их осмотра выделят всего два дня. Адвокаты местных жителей подали жалобу в федеральный суд с просьбой запретить фирме убирать обломки. В результате накануне стороны договорились о предоставлении еще одного дня для осмотра места происшествия.Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но уже на прошлой неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили местные СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.
https://ria.ru/20230224/ogayo-1854071534.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, огайо
Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами
Жители Огайо обвинили оператора в попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости.
Жители штата Огайо обвинили железнодорожного оператора Norfolk Southern в попытке уничтожить улики на месте крушения поезда с опасными химикатами, передает агентство Блумберг
.
На прошлой неделе они подали против компании коллективный иск о возмещении ущерба. В свою очередь, представители оператора заявили, что планируют убрать к 1 марта все вагоны с места крушения, а для их осмотра выделят всего два дня.
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Адвокаты местных жителей подали жалобу в федеральный суд с просьбой запретить фирме убирать обломки. В результате накануне стороны договорились о предоставлении еще одного дня для осмотра места происшествия.
«
"Norfolk Southern Corp. скорректировала свои планы по вывозу поврежденных железнодорожных вагонов с места схода с рельсов, в результате которого произошел выброс потенциально ядовитого газа над городом в штате Огайо, после того как адвокаты местных жителей подали жалобу о том, что компания пыталась уничтожить улики своей ответственности", — говорится в публикации.
Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но уже на прошлой неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили местные СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.
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