https://ria.ru/20230228/ogayo-1854850284.html

Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами

Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами - РИА Новости, 28.02.2023

Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами

Жители штата Огайо обвинили железнодорожного оператора Norfolk Southern в попытке уничтожить улики на месте крушения поезда с опасными химикатами, передает... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:25

2023-02-28T14:25

2023-02-28T15:49

в мире

огайо

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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Жители штата Огайо обвинили железнодорожного оператора Norfolk Southern в попытке уничтожить улики на месте крушения поезда с опасными химикатами, передает агентство Блумберг. На прошлой неделе они подали против компании коллективный иск о возмещении ущерба. В свою очередь, представители оператора заявили, что планируют убрать к 1 марта все вагоны с места крушения, а для их осмотра выделят всего два дня. Адвокаты местных жителей подали жалобу в федеральный суд с просьбой запретить фирме убирать обломки. В результате накануне стороны договорились о предоставлении еще одного дня для осмотра места происшествия.Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но уже на прошлой неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили местные СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.

https://ria.ru/20230224/ogayo-1854071534.html

https://ria.ru/20230222/ogayo-1853807101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, огайо