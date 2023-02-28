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Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами - РИА Новости, 28.02.2023
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14:25 28.02.2023 (обновлено: 15:49 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/ogayo-1854850284.html
Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами
Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами - РИА Новости, 28.02.2023
Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами
Жители штата Огайо обвинили железнодорожного оператора Norfolk Southern в попытке уничтожить улики на месте крушения поезда с опасными химикатами, передает... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:25
2023-02-28T15:49
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Жители штата Огайо обвинили железнодорожного оператора Norfolk Southern в попытке уничтожить улики на месте крушения поезда с опасными химикатами, передает агентство Блумберг. На прошлой неделе они подали против компании коллективный иск о возмещении ущерба. В свою очередь, представители оператора заявили, что планируют убрать к 1 марта все вагоны с места крушения, а для их осмотра выделят всего два дня. Адвокаты местных жителей подали жалобу в федеральный суд с просьбой запретить фирме убирать обломки. В результате накануне стороны договорились о предоставлении еще одного дня для осмотра места происшествия.Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но уже на прошлой неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили местные СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.
https://ria.ru/20230224/ogayo-1854071534.html
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в мире, огайо
В мире, Огайо
Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами

Жители Огайо обвинили оператора в попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами

© AP Photo / Gene J. PuskarКрушение поезда в американском штате Огайо
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
Крушение поезда в американском штате Огайо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Жители штата Огайо обвинили железнодорожного оператора Norfolk Southern в попытке уничтожить улики на месте крушения поезда с опасными химикатами, передает агентство Блумберг.
На прошлой неделе они подали против компании коллективный иск о возмещении ущерба. В свою очередь, представители оператора заявили, что планируют убрать к 1 марта все вагоны с места крушения, а для их осмотра выделят всего два дня.
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Адвокаты местных жителей подали жалобу в федеральный суд с просьбой запретить фирме убирать обломки. В результате накануне стороны договорились о предоставлении еще одного дня для осмотра места происшествия.
«

"Norfolk Southern Corp. скорректировала свои планы по вывозу поврежденных железнодорожных вагонов с места схода с рельсов, в результате которого произошел выброс потенциально ядовитого газа над городом в штате Огайо, после того как адвокаты местных жителей подали жалобу о том, что компания пыталась уничтожить улики своей ответственности", — говорится в публикации.

Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но уже на прошлой неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили местные СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.
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