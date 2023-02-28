https://ria.ru/20230228/obstrely-1854772820.html

Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.02.2023

Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 193 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:02

2023-02-28T10:02

2023-02-28T16:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 193 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 193 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Донецк, Макеевка, Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении девочки-подростка 2010 года рождения в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 26 обстрелов.

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донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разминирование "лепестков" в Петровском районе Донецка Разминирование "лепестков" в Петровском районе Донецка 2023-02-28T10:02 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины