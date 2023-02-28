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Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 28.02.2023 (обновлено: 16:02 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/obstrely-1854772820.html
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.02.2023
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 193 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:02
2023-02-28T16:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 193 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 193 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Донецк, Макеевка, Александровка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении девочки-подростка 2010 года рождения в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 26 обстрелов.
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
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Разминирование "лепестков" в Петровском районе Донецка
Разминирование "лепестков" в Петровском районе Донецка
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 193 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДом и легковой автомобиль, поврежденные в результате обстрела со стороны ВСУ
Дом и легковой автомобиль, поврежденные в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом и легковой автомобиль, поврежденные в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 193 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. Выпустив 193 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Донецк, Макеевка, Александровка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении девочки-подростка 2010 года рождения в Петровском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 26 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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