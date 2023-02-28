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При обстреле Петровского района Донецка повреждено здание завода

При обстреле Петровского района Донецка повреждено здание завода - РИА Новости, 28.02.2023

При обстреле Петровского района Донецка повреждено здание завода

Здание завода "Профнастил" получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T20:33

2023-02-28T20:33

2023-02-28T20:33

специальная военная операция на украине

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жкх

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Здание завода "Профнастил" получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района повреждены фасад и остекление здания ООО "Профнастил" по улице Ревякина", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что в 19.50 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны ДНР ранее во вторник сообщал о трех мирных жителях, получивших ранения в результате обстрелов Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района города получили повреждения многоквартирный дом и мост. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, жкх, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк