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При обстреле Петровского района Донецка повреждено здание завода
При обстреле Петровского района Донецка повреждено здание завода - РИА Новости, 28.02.2023
При обстреле Петровского района Донецка повреждено здание завода
Здание завода "Профнастил" получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T20:33
2023-02-28T20:33
2023-02-28T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Здание завода "Профнастил" получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района повреждены фасад и остекление здания ООО "Профнастил" по улице Ревякина", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что в 19.50 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны ДНР ранее во вторник сообщал о трех мирных жителях, получивших ранения в результате обстрелов Кировского района Донецка со стороны украинских войск. Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района города получили повреждения многоквартирный дом и мост. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Петровского района Донецка повреждено здание завода
Мэр Кулемзин сообщил, что при обстреле Донецка повреждено здание завода "Профнастил"