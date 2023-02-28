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Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 28.02.2023
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:37
2023-02-28T18:37
2023-02-28T21:03
специальная военная операция на украине
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кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Ранее ведомство сообщало о двух пострадавших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Кировском районе Донецка число раненых возросло до 3 человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кировский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех
Штаб теробороны: число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех