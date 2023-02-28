https://ria.ru/20230228/obstrel-1854939444.html

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 28.02.2023

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:37

2023-02-28T18:37

2023-02-28T21:03

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецкая народная республика

донецк

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854969716_0:243:2814:1826_1920x0_80_0_0_3f6a3cc8a6b4bcf4c0c2123fc006db93.jpg

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Ранее ведомство сообщало о двух пострадавших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка. "В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Кировском районе Донецка число раненых возросло до 3 человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кировский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк