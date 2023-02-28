https://ria.ru/20230228/obstrel-1854935298.html

ВСУ обстреляли Ясиноватую

ВСУ обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 28.02.2023

ВСУ обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 17.55 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:25

2023-02-28T18:25

2023-02-28T18:25

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.55 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Яковлевке. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230228/naemnik-1854934954.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

россия

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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия