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ВСУ обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854935298.html
ВСУ обстреляли Ясиноватую
ВСУ обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 28.02.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 17.55 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:25
2023-02-28T18:25
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.55 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Яковлевке. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230228/naemnik-1854934954.html
ясиноватая
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украина
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили восемь натовских снарядов по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.55 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Яковлевке.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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