https://ria.ru/20230228/obstrel-1854917726.html

Корреспондент Readovka попал под обстрел в Донецке

Корреспондент Readovka попал под обстрел в Донецке - РИА Новости, 28.02.2023

Корреспондент Readovka попал под обстрел в Донецке

Корреспондент Readovka попал под обстрел в Донецке, с ним все в порядке, вместе с местными жителями он успел эвакуироваться, сообщает издание. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:46

2023-02-28T17:46

2023-02-28T18:33

специальная военная операция на украине

происшествия

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россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Корреспондент Readovka попал под обстрел в Донецке, с ним все в порядке, вместе с местными жителями он успел эвакуироваться, сообщает издание. "Корреспондент Readovka Даниил Дмитриев попал под обстрел в Донецке во время подготовки репортажа из города, где снимал работу медиков скорой помощи. Он цел, с ним все в порядке. Вместе с местными жителями он успел эвакуироваться в безопасное место и с ними же снимал сам обстрел", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Отмечается, что на кадрах, которые прислал корреспондент в редакцию, видно, что прилет снова был в жилой квартал, более того, во дворе дома стояла машина скорой помощи. "Даниил снимал последствия очередного жестокого удара города со стороны киевского режима - в районе Текстильщика зафиксировано несколько прилетов, есть пострадавшие", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230120/elsukova-1846305949.html

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Микрорайон "Текстильщик" в Донецке после обстрела ВСУ Микрорайон "Текстильщик" в Донецке после обстрела ВСУ 2023-02-28T17:46 true PT0M21S

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Кирилл Волков

происшествия, донецк, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр