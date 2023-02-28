https://ria.ru/20230228/obstrel-1854917726.html
Корреспондент Readovka попал под обстрел в Донецке
Корреспондент Readovka попал под обстрел в Донецке - РИА Новости, 28.02.2023
Корреспондент Readovka попал под обстрел в Донецке
Корреспондент Readovka попал под обстрел в Донецке, с ним все в порядке, вместе с местными жителями он успел эвакуироваться, сообщает издание. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:46
2023-02-28T17:46
2023-02-28T18:33
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Корреспондент Readovka попал под обстрел в Донецке, с ним все в порядке, вместе с местными жителями он успел эвакуироваться, сообщает издание. "Корреспондент Readovka Даниил Дмитриев попал под обстрел в Донецке во время подготовки репортажа из города, где снимал работу медиков скорой помощи. Он цел, с ним все в порядке. Вместе с местными жителями он успел эвакуироваться в безопасное место и с ними же снимал сам обстрел", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Отмечается, что на кадрах, которые прислал корреспондент в редакцию, видно, что прилет снова был в жилой квартал, более того, во дворе дома стояла машина скорой помощи. "Даниил снимал последствия очередного жестокого удара города со стороны киевского режима - в районе Текстильщика зафиксировано несколько прилетов, есть пострадавшие", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230120/elsukova-1846305949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Микрорайон "Текстильщик" в Донецке после обстрела ВСУ
Микрорайон "Текстильщик" в Донецке после обстрела ВСУ
2023-02-28T17:46
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Корреспондент Readovka попал под обстрел в Донецке
Корреспондент Readovka Дмитриев попал под обстрел в Донецке, но остался цел