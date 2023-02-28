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ВСУ обстреляли Стаханов, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 28.02.2023 (обновлено: 17:05 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854900945.html
ВСУ обстреляли Стаханов, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Стаханов, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.02.2023
ВСУ обстреляли Стаханов, есть пострадавшие
Украинские войска вновь обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, пострадали три мирных жителя, сообщили в администрации города. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:59
2023-02-28T17:05
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, пострадали три мирных жителя, сообщили в администрации города. Позже в администрации добавили, что в результате обстрела города ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя, они доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 7.30 выпустили по Стаханову четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
стаханов
луганская народная республика
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стаханов, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Стаханов, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ обстреляли Стаханов, есть пострадавшие

Украинские войска обстреляли Стаханов, пострадали три мирных жителя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, пострадали три мирных жителя, сообщили в администрации города.
«
"В 14.50 (совпадает с мск - ред.) территория Стаханова вновь подверглась артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении администрации в ее телеграм-канале.
Позже в администрации добавили, что в результате обстрела города ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя, они доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 7.30 выпустили по Стаханову четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:30
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.02.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСтахановЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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