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ВСУ обстреляли Стаханов, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Стаханов, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.02.2023

ВСУ обстреляли Стаханов, есть пострадавшие

Украинские войска вновь обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, пострадали три мирных жителя, сообщили в администрации города. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:59

2023-02-28T16:59

2023-02-28T17:05

специальная военная операция на украине

стаханов

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, пострадали три мирных жителя, сообщили в администрации города. Позже в администрации добавили, что в результате обстрела города ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя, они доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 7.30 выпустили по Стаханову четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

стаханов

луганская народная республика

украина

россия

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2023

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стаханов, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, происшествия