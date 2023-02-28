https://ria.ru/20230228/obstrel-1854848879.html

При обстреле Стаханова поврежден вагоностроительный завод

При обстреле Стаханова поврежден вагоностроительный завод - РИА Новости, 28.02.2023

При обстреле Стаханова поврежден вагоностроительный завод

Цеха Стахановского вагоностроительного завода повреждены при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:20

2023-02-28T14:20

2023-02-28T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Цеха Стахановского вагоностроительного завода повреждены при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS), повреждения получили цеха Стахановского вагоностроительного завода", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

стаханов

луганская народная республика

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в мире, стаханов, луганская народная республика, сцкк