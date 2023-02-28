https://ria.ru/20230228/obstrel-1854848879.html
При обстреле Стаханова поврежден вагоностроительный завод
При обстреле Стаханова поврежден вагоностроительный завод - РИА Новости, 28.02.2023
При обстреле Стаханова поврежден вагоностроительный завод
Цеха Стахановского вагоностроительного завода повреждены при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:20
2023-02-28T14:20
2023-02-28T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
луганская народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Цеха Стахановского вагоностроительного завода повреждены при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS), повреждения получили цеха Стахановского вагоностроительного завода", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
стаханов
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стаханов, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, Луганская Народная Республика, СЦКК
При обстреле Стаханова поврежден вагоностроительный завод
При обстреле Стаханова в ЛНР поврежден вагоностроительный завод