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Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области - РИА Новости, 28.02.2023
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10:02 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854772625.html
Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области
Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области - РИА Новости, 28.02.2023
Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области
Украинская артиллерия ночью наносила удары по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным селам, расположенным на левом... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:02
2023-02-28T10:02
происшествия
херсонская область
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 фев – РИА Новости. Украинская артиллерия ночью наносила удары по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 50 снарядов, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Каиры, Любимовка, Днепряны, выпустив в общей сложности 47 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он.
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херсонская область
новая каховка
каховка
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происшествия, херсонская область , новая каховка, каховка
Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка
Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области

Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области, выпустив 47 снарядов

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 фев – РИА Новости. Украинская артиллерия ночью наносила удары по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 50 снарядов, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Каиры, Любимовка, Днепряны, выпустив в общей сложности 47 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он.
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