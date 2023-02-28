https://ria.ru/20230228/obstrel-1854772625.html

Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области

Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области - РИА Новости, 28.02.2023

Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области

Украинская артиллерия ночью наносила удары по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным селам, расположенным на левом... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:02

2023-02-28T10:02

2023-02-28T10:02

происшествия

херсонская область

новая каховка

каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 фев – РИА Новости. Украинская артиллерия ночью наносила удары по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 50 снарядов, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Каиры, Любимовка, Днепряны, выпустив в общей сложности 47 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он.

https://ria.ru/20230227/obstrel-1854670246.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсонская область , новая каховка, каховка