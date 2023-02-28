https://ria.ru/20230228/obstrel-1854772625.html
Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области
Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области - РИА Новости, 28.02.2023
Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области
Украинская артиллерия ночью наносила удары по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным селам, расположенным на левом... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:02
2023-02-28T10:02
2023-02-28T10:02
происшествия
херсонская область
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 фев – РИА Новости. Украинская артиллерия ночью наносила удары по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 50 снарядов, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Каиры, Любимовка, Днепряны, выпустив в общей сложности 47 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он.
https://ria.ru/20230227/obstrel-1854670246.html
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , новая каховка, каховка
Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка
Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области
Украинские войска обстреляли три города в Херсонской области, выпустив 47 снарядов
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 фев – РИА Новости. Украинская артиллерия ночью наносила удары по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 50 снарядов, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Каиры, Любимовка, Днепряны, выпустив в общей сложности 47 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он.
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