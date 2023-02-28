https://ria.ru/20230228/obligatsii-1854958014.html
Костин предложил рассмотреть вопрос выпуска облигаций дружественных стран
Костин предложил рассмотреть вопрос выпуска облигаций дружественных стран - РИА Новости, 28.02.2023
Костин предложил рассмотреть вопрос выпуска облигаций дружественных стран
Глава ВТБ Андрей Костин предложил подумать над организацией в России выпуска облигаций дружественных стран - это может стать одним из механизмов размещения... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T19:40
2023-02-28T19:40
2023-02-28T19:40
экономика
индия
андрей костин (банкир)
втб
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил подумать над организацией в России выпуска облигаций дружественных стран - это может стать одним из механизмов размещения торговых профицитов. "Важный вопрос, возникающий в связи с перенаправлением торговых потоков, – их несбалансированность. Например, профицит торговли России с Индией – порядка 30 миллиардов долларов. Торговые профициты можно было бы размещать в реальные активы в странах-партнерах. Возможно, стоит предусмотреть более сложные механизмы. Например, организацию выпуска облигаций дружественных стран на российском внутреннем рынке", - заявил банкир, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики". При этом Костин добавил, что к этим вопросам необходимо подходить системно, ведь от их решения зависит желание и возможность экономических агентов переходить на национальные валюты. По его словам, иностранное присутствие на финансовом рынке поможет частично решить проблему размещения торговых профицитов, создаст дополнительный источник длинных денег в экономике, а также улучшит денежно-кредитные условия, повысив объем доступной ликвидности.
https://ria.ru/20221110/it-1830507636.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, индия, андрей костин (банкир), втб
Экономика, Индия, Андрей Костин (банкир), ВТБ
Костин предложил рассмотреть вопрос выпуска облигаций дружественных стран
Костин предложил рассмотреть вопрос выпуска в России облигаций дружественных стран
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил подумать над организацией в России выпуска облигаций дружественных стран - это может стать одним из механизмов размещения торговых профицитов.
"Важный вопрос, возникающий в связи с перенаправлением торговых потоков, – их несбалансированность. Например, профицит торговли России с Индией
– порядка 30 миллиардов долларов. Торговые профициты можно было бы размещать в реальные активы в странах-партнерах. Возможно, стоит предусмотреть более сложные механизмы. Например, организацию выпуска облигаций дружественных стран на российском внутреннем рынке", - заявил банкир, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики".
При этом Костин добавил, что к этим вопросам необходимо подходить системно, ведь от их решения зависит желание и возможность экономических агентов переходить на национальные валюты.
По его словам, иностранное присутствие на финансовом рынке поможет частично решить проблему размещения торговых профицитов, создаст дополнительный источник длинных денег в экономике, а также улучшит денежно-кредитные условия, повысив объем доступной ликвидности.
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