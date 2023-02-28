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Orlen связал остановку поставок нефти из России в Польшу с визитом Байдена - РИА Новости, 28.02.2023
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16:54 28.02.2023 (обновлено: 22:18 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/neft-1854898905.html
Orlen связал остановку поставок нефти из России в Польшу с визитом Байдена
Orlen связал остановку поставок нефти из России в Польшу с визитом Байдена - РИА Новости, 28.02.2023
Orlen связал остановку поставок нефти из России в Польшу с визитом Байдена
Экспорт российской нефти в Польшу прекратился после визита президента США Джо Байдена, заявил председатель правления польского энергетического концерна Orlen... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:54
2023-02-28T22:18
экономика
польша
россия
роснефть
татнефть
в мире
сша
джо байден
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ВАРШАВА, 28 фев — РИА Новости. Экспорт российской нефти в Польшу прекратился после визита президента США Джо Байдена, заявил председатель правления польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек.По его словам, у Варшавы было два контракта — с "Роснефтью" и "Татнефтью". При этом он заявил, что польский энергетический сектор не пострадал от отсутствия поставок нефти из России. Глава Orlen отметил, что страна полностью обеспечена энергоресурсом с таких направлений, как Северное море, Западная Африка, а также Мексиканский и Персидский заливы.Уточняется, что президент США Джо Байден посетил Польшу 20-22 февраля.В январе Orlen решила не продлевать контракт с "Роснефтью", от которой получала 300 тысяч тонн сырья ежемесячно. Как сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин, трубопроводная компания должна была прокачать российскую нефть на польские НПЗ в конце февраля. Однако, по его словам, маршрутные поручения не были оформлены и оплачены, в связи с чем поставки энергоресурса в Польшу исключили из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго. В результате "Транснефть" прекратила транспортировку сырья в эту страну.
https://ria.ru/20230227/transneft-1854616939.html
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экономика, польша, россия, роснефть, татнефть, в мире, сша, джо байден, pkn orlen, нефть
Экономика, Польша, Россия, Роснефть, Татнефть, В мире, США, Джо Байден, PKN Orlen, Нефть
Orlen связал остановку поставок нефти из России в Польшу с визитом Байдена

Глава Orlen Обайтек: поставки в Польшу российской нефти прекратились после визита Байдена

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 фев — РИА Новости. Экспорт российской нефти в Польшу прекратился после визита президента США Джо Байдена, заявил председатель правления польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек.
По его словам, у Варшавы было два контракта — с "Роснефтью" и "Татнефтью".
«

"Один из этих контрактов закончился в конце января, поэтому в конце января я объявлял, что в польской системе 90 процентов нефти диверсифицировано. Второй контракт, с "Татнефтью", который был подписан в 2015 году, — это десять процентов нефти в нашей системе — заканчивается в 2024 году. Но после визита президента Байдена были остановлены поставки этой нефти в Польшу", — сказал Обайтек.

При этом он заявил, что польский энергетический сектор не пострадал от отсутствия поставок нефти из России. Глава Orlen отметил, что страна полностью обеспечена энергоресурсом с таких направлений, как Северное море, Западная Африка, а также Мексиканский и Персидский заливы.
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Уточняется, что президент США Джо Байден посетил Польшу 20-22 февраля.
В январе Orlen решила не продлевать контракт с "Роснефтью", от которой получала 300 тысяч тонн сырья ежемесячно.
Как сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин, трубопроводная компания должна была прокачать российскую нефть на польские НПЗ в конце февраля. Однако, по его словам, маршрутные поручения не были оформлены и оплачены, в связи с чем поставки энергоресурса в Польшу исключили из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго. В результате "Транснефть" прекратила транспортировку сырья в эту страну.
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