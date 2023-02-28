Orlen связал остановку поставок нефти из России в Польшу с визитом Байдена
Глава Orlen Обайтек: поставки в Польшу российской нефти прекратились после визита Байдена
Добыча нефти. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 фев — РИА Новости. Экспорт российской нефти в Польшу прекратился после визита президента США Джо Байдена, заявил председатель правления польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек.
По его словам, у Варшавы было два контракта — с "Роснефтью" и "Татнефтью".
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"Один из этих контрактов закончился в конце января, поэтому в конце января я объявлял, что в польской системе 90 процентов нефти диверсифицировано. Второй контракт, с "Татнефтью", который был подписан в 2015 году, — это десять процентов нефти в нашей системе — заканчивается в 2024 году. Но после визита президента Байдена были остановлены поставки этой нефти в Польшу", — сказал Обайтек.
При этом он заявил, что польский энергетический сектор не пострадал от отсутствия поставок нефти из России. Глава Orlen отметил, что страна полностью обеспечена энергоресурсом с таких направлений, как Северное море, Западная Африка, а также Мексиканский и Персидский заливы.
Уточняется, что президент США Джо Байден посетил Польшу 20-22 февраля.
В январе Orlen решила не продлевать контракт с "Роснефтью", от которой получала 300 тысяч тонн сырья ежемесячно.
Как сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин, трубопроводная компания должна была прокачать российскую нефть на польские НПЗ в конце февраля. Однако, по его словам, маршрутные поручения не были оформлены и оплачены, в связи с чем поставки энергоресурса в Польшу исключили из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго. В результате "Транснефть" прекратила транспортировку сырья в эту страну.