https://ria.ru/20230228/neft-1854898905.html

Orlen связал остановку поставок нефти из России в Польшу с визитом Байдена

Orlen связал остановку поставок нефти из России в Польшу с визитом Байдена - РИА Новости, 28.02.2023

Orlen связал остановку поставок нефти из России в Польшу с визитом Байдена

Экспорт российской нефти в Польшу прекратился после визита президента США Джо Байдена, заявил председатель правления польского энергетического концерна Orlen... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:54

2023-02-28T16:54

2023-02-28T22:18

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ВАРШАВА, 28 фев — РИА Новости. Экспорт российской нефти в Польшу прекратился после визита президента США Джо Байдена, заявил председатель правления польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек.По его словам, у Варшавы было два контракта — с "Роснефтью" и "Татнефтью". При этом он заявил, что польский энергетический сектор не пострадал от отсутствия поставок нефти из России. Глава Orlen отметил, что страна полностью обеспечена энергоресурсом с таких направлений, как Северное море, Западная Африка, а также Мексиканский и Персидский заливы.Уточняется, что президент США Джо Байден посетил Польшу 20-22 февраля.В январе Orlen решила не продлевать контракт с "Роснефтью", от которой получала 300 тысяч тонн сырья ежемесячно. Как сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин, трубопроводная компания должна была прокачать российскую нефть на польские НПЗ в конце февраля. Однако, по его словам, маршрутные поручения не были оформлены и оплачены, в связи с чем поставки энергоресурса в Польшу исключили из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго. В результате "Транснефть" прекратила транспортировку сырья в эту страну.

https://ria.ru/20230227/transneft-1854616939.html

https://ria.ru/20230227/albaniya-1854674189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, польша, россия, роснефть, татнефть, в мире, сша, джо байден, pkn orlen, нефть