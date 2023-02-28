Рейтинг@Mail.ru
"Газпром нефть" в текущей ситуации устойчиво функционирует, заявил Дюков - РИА Новости, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/neft-1854846469.html
"Газпром нефть" в текущей ситуации устойчиво функционирует, заявил Дюков
"Газпром нефть" в текущей ситуации устойчиво функционирует, заявил Дюков - РИА Новости, 28.02.2023
"Газпром нефть" в текущей ситуации устойчиво функционирует, заявил Дюков
"Газпром нефть" в текущей ситуации на рынке продолжает устойчиво функционировать, добывать и продавать нефть, заявил глава компании Александр Дюков. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:10
2023-02-28T14:10
экономика
газпром
цены на нефть
россия
александр дюков
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Газпром нефть" в текущей ситуации на рынке продолжает устойчиво функционировать, добывать и продавать нефть, заявил глава компании Александр Дюков."Что касается работы компании, то наша компания продолжает устойчиво функционировать. Мы добываем и продаем нефть", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".Дюков отметил, что на мировом рынке нефти в настоящий момент есть небольшой профицит. В этой связи, решение российского правительства сократить добычу нефти в стране в марте позволит сбалансировать ситуацию."С другой стороны, то что мы видим, то, что происходит на рынке, те санкции, которые вводятся, и необходимость для российских компаний перенаправлять экспортные потоки нефти и нефтепродуктов, приводит к тому, что рынок меняет свою структуру. И это приводит к дополнительным расходам", - заключил он.Вице-премьер РФ Александр Новак в начале февраля заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Такое решение, сказал он, будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать, исходя из ситуации на рынке.
https://ria.ru/20230127/neft-1847795205.html
https://ria.ru/20230216/neft-1852500740.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпром, цены на нефть, россия, александр дюков, александр новак
Экономика, Газпром, Цены на нефть, Россия, Александр Дюков, Александр Новак
"Газпром нефть" в текущей ситуации устойчиво функционирует, заявил Дюков

Дюков: "Газпром нефть" продолжает устойчиво функционировать, добывать и продавать нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Газпром нефть" в текущей ситуации на рынке продолжает устойчиво функционировать, добывать и продавать нефть, заявил глава компании Александр Дюков.
"Что касается работы компании, то наша компания продолжает устойчиво функционировать. Мы добываем и продаем нефть", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Пакистан начнет импорт нефти из России в апреле
27 января, 11:21
Дюков отметил, что на мировом рынке нефти в настоящий момент есть небольшой профицит. В этой связи, решение российского правительства сократить добычу нефти в стране в марте позволит сбалансировать ситуацию.
"С другой стороны, то что мы видим, то, что происходит на рынке, те санкции, которые вводятся, и необходимость для российских компаний перенаправлять экспортные потоки нефти и нефтепродуктов, приводит к тому, что рынок меняет свою структуру. И это приводит к дополнительным расходам", - заключил он.
Вице-премьер РФ Александр Новак в начале февраля заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Такое решение, сказал он, будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать, исходя из ситуации на рынке.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
ЕК заявила, что Евросоюз снизил импорт нефти из России на 90 процентов
16 февраля, 18:20
 
ЭкономикаГазпромЦены на нефтьРоссияАлександр ДюковАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала