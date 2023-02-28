https://ria.ru/20230228/neft-1854846469.html
"Газпром нефть" в текущей ситуации устойчиво функционирует, заявил Дюков
"Газпром нефть" в текущей ситуации устойчиво функционирует, заявил Дюков - РИА Новости, 28.02.2023
"Газпром нефть" в текущей ситуации устойчиво функционирует, заявил Дюков
"Газпром нефть" в текущей ситуации на рынке продолжает устойчиво функционировать, добывать и продавать нефть, заявил глава компании Александр Дюков. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:10
2023-02-28T14:10
2023-02-28T14:10
экономика
газпром
цены на нефть
россия
александр дюков
александр новак
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Газпром нефть" в текущей ситуации на рынке продолжает устойчиво функционировать, добывать и продавать нефть, заявил глава компании Александр Дюков."Что касается работы компании, то наша компания продолжает устойчиво функционировать. Мы добываем и продаем нефть", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".Дюков отметил, что на мировом рынке нефти в настоящий момент есть небольшой профицит. В этой связи, решение российского правительства сократить добычу нефти в стране в марте позволит сбалансировать ситуацию."С другой стороны, то что мы видим, то, что происходит на рынке, те санкции, которые вводятся, и необходимость для российских компаний перенаправлять экспортные потоки нефти и нефтепродуктов, приводит к тому, что рынок меняет свою структуру. И это приводит к дополнительным расходам", - заключил он.Вице-премьер РФ Александр Новак в начале февраля заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Такое решение, сказал он, будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать, исходя из ситуации на рынке.
https://ria.ru/20230127/neft-1847795205.html
https://ria.ru/20230216/neft-1852500740.html
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экономика, газпром, цены на нефть, россия, александр дюков, александр новак
Экономика, Газпром, Цены на нефть, Россия, Александр Дюков, Александр Новак
"Газпром нефть" в текущей ситуации устойчиво функционирует, заявил Дюков
Дюков: "Газпром нефть" продолжает устойчиво функционировать, добывать и продавать нефть