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НАТО превратилась из условного противника во врага России, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023
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НАТО превратилась из условного противника во врага России, заявил Песков
НАТО превратилась из условного противника во врага России, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023
НАТО превратилась из условного противника во врага России, заявил Песков
Страны НАТО, превратившись в участников конфликта на Украине, выступают единым блоком уже не как условные противники России, а враги, разведка альянса 24 часа в РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T00:27
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россия
нато
в мире
дмитрий песков
украина
франция
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Страны НАТО, превратившись в участников конфликта на Украине, выступают единым блоком уже не как условные противники России, а враги, разведка альянса 24 часа в сутки работает против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью "Известиям" он прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о СНВ. Песков отметил, что когда документ рождался, за скобками были оставлены ядерные арсеналы Франции и Великобритании, которые не сопоставимы по своей мощи и по объему с арсеналами РФ и США. Но в тот момент, когда НАТО де-факто превратилось в участника конфликта на Украине, ситуация поменялась.
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россия, нато, в мире, дмитрий песков, украина, франция, владимир путин
Россия, НАТО, В мире, Дмитрий Песков, Украина, Франция, Владимир Путин
00:27 28.02.2023 (обновлено: 00:52 28.02.2023)
 
НАТО превратилась из условного противника во врага России, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что НАТО выступает единым блоком как враг России

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Страны НАТО, превратившись в участников конфликта на Украине, выступают единым блоком уже не как условные противники России, а враги, разведка альянса 24 часа в сутки работает против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью "Известиям" он прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о СНВ. Песков отметил, что когда документ рождался, за скобками были оставлены ядерные арсеналы Франции и Великобритании, которые не сопоставимы по своей мощи и по объему с арсеналами РФ и США. Но в тот момент, когда НАТО де-факто превратилось в участника конфликта на Украине, ситуация поменялась.
"По сути сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как наши условные противники, а враги. Их разведка 24 часа в сутки работает против нас, их вооружение, как подчеркнул Путин в недавнем интервью, бесплатно поставляется на Украину и стреляет в наших военных, — я уже не говорю о том, что стреляют в граждан Украины, обстреливают украинские города и села, — берутся обязательства и принимаются коллективные решения в рамках НАТО о новых поставках, о новых партиях вооружения с постоянным повышением их технического уровня", - сказал Песков.
 
РоссияНАТОВ миреДмитрий ПесковУкраинаФранцияВладимир Путин
 
 
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