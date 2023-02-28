https://ria.ru/20230228/nato-1854735185.html

НАТО превратилась из условного противника во врага России, заявил Песков

НАТО превратилась из условного противника во врага России, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2023

НАТО превратилась из условного противника во врага России, заявил Песков

Страны НАТО, превратившись в участников конфликта на Украине, выступают единым блоком уже не как условные противники России, а враги, разведка альянса 24 часа в РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T00:27

2023-02-28T00:27

2023-02-28T00:52

россия

нато

в мире

дмитрий песков

украина

франция

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Страны НАТО, превратившись в участников конфликта на Украине, выступают единым блоком уже не как условные противники России, а враги, разведка альянса 24 часа в сутки работает против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью "Известиям" он прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о СНВ. Песков отметил, что когда документ рождался, за скобками были оставлены ядерные арсеналы Франции и Великобритании, которые не сопоставимы по своей мощи и по объему с арсеналами РФ и США. Но в тот момент, когда НАТО де-факто превратилось в участника конфликта на Украине, ситуация поменялась.

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украина

франция

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, нато, в мире, дмитрий песков, украина, франция, владимир путин