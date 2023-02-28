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Путин подписал закон о денонсации соглашения с Латвией по налогам - РИА Новости, 28.02.2023
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18:34 28.02.2023 (обновлено: 19:10 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/nalogooblazhenie-1854938313.html
Путин подписал закон о денонсации соглашения с Латвией по налогам
Путин подписал закон о денонсации соглашения с Латвией по налогам - РИА Новости, 28.02.2023
Путин подписал закон о денонсации соглашения с Латвией по налогам
Президент России Владимир Путин подписал два закона, один из которых приостанавливает, а другой денонсирует межправительственное соглашение с Латвией об... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:34
2023-02-28T19:10
латвия
россия
владимир путин
налоги
в мире
алексей сазанов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона, один из которых приостанавливает, а другой денонсирует межправительственное соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Как пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, неисполнение Латвией положений соглашения является нарушением его условий и, соответственно, Россия приостанавливает его действие. Учитывая, что возврат Латвией к выполнению обязательств по соглашению является маловероятным, соглашение также предлагается денонсировать, добавлял он. Соглашение определяет порядок налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от недвижимого имущества, доходов от работы по найму, гонораров директоров, доходов артистов и спортсменов. При этом оно содержит положения о недискриминации, об обмене информацией, об ограничении налоговых льгот, а также устанавливает порядок взаимосогласительных процедур и устранения двойного налогообложения. Латвия ранее приостановила действие этого соглашения в связи со специальной военной операцией России на Украине, уведомив об этом российскую сторону. Латвия считает проведение СВО нарушением международного права и выдвигает условия "выведения Российской Федерацией своих вооруженных сил с территории Украины, полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", а также "полного возмещения Украине ущерба". Указанные латвийской стороной основания для приостановления действия соглашения "являются несостоятельными и, как следствие, приостановление действия соглашения в одностороннем порядке не обосновано с международно-правовой точки зрения", отмечается в пояснительных записках к обоим законам. Россия считает такие действия Латвии существенным нарушением соглашения в соответствии со статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров, сказано там.
https://ria.ru/20230123/otvet-1846900345.html
https://ria.ru/20230208/latviya-1850669894.html
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латвия, россия, владимир путин, налоги, в мире, алексей сазанов
Латвия, Россия, Владимир Путин, Налоги, В мире, Алексей Сазанов
Путин подписал закон о денонсации соглашения с Латвией по налогам

Путин подписал закон о денонсации соглашения с Латвией по двойному налогообложению

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона, один из которых приостанавливает, а другой денонсирует межправительственное соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Как пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, неисполнение Латвией положений соглашения является нарушением его условий и, соответственно, Россия приостанавливает его действие. Учитывая, что возврат Латвией к выполнению обязательств по соглашению является маловероятным, соглашение также предлагается денонсировать, добавлял он.
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Соглашение определяет порядок налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от недвижимого имущества, доходов от работы по найму, гонораров директоров, доходов артистов и спортсменов. При этом оно содержит положения о недискриминации, об обмене информацией, об ограничении налоговых льгот, а также устанавливает порядок взаимосогласительных процедур и устранения двойного налогообложения.
Латвия ранее приостановила действие этого соглашения в связи со специальной военной операцией России на Украине, уведомив об этом российскую сторону. Латвия считает проведение СВО нарушением международного права и выдвигает условия "выведения Российской Федерацией своих вооруженных сил с территории Украины, полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", а также "полного возмещения Украине ущерба".
Указанные латвийской стороной основания для приостановления действия соглашения "являются несостоятельными и, как следствие, приостановление действия соглашения в одностороннем порядке не обосновано с международно-правовой точки зрения", отмечается в пояснительных записках к обоим законам. Россия считает такие действия Латвии существенным нарушением соглашения в соответствии со статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров, сказано там.
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