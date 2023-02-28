https://ria.ru/20230228/nalog-1854800301.html
В Бурятии участников СВО временно освободили от уплаты транспортного налога
В Бурятии участников СВО временно освободили от уплаты транспортного налога - РИА Новости, 28.02.2023
В Бурятии участников СВО временно освободили от уплаты транспортного налога
В Бурятии принято решение на два года освободить участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога, сообщил в своем телеграм-канале глава... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:38
2023-02-28T11:38
2023-02-28T11:38
специальная военная операция на украине
общество
алексей цыденов
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834415072_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_84f8df033741ca2cf48b39f979f2818b.jpg
УЛАН-УДЭ, 28 фев – РИА Новости. В Бурятии принято решение на два года освободить участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов. "Освободили от уплаты транспортного налога участников СВО. Льгота предоставлена на 2 года", - говорится в сообщении. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе главы республики, освобождение предоставляется на два года, начиная с 1 января 2022 года. Отмечается, что льгота распространяется на одно транспортное средство на семью военнослужащего.
https://ria.ru/20230221/otpusk-1853388289.html
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834415072_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2fa14aa755e7a1ae19ec15e4e1cec39d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алексей цыденов, республика бурятия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Алексей Цыденов, Республика Бурятия
В Бурятии участников СВО временно освободили от уплаты транспортного налога
В Бурятии участников спецоперации на два года освободили от уплаты транспортного налога