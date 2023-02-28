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В Бурятии участников СВО временно освободили от уплаты транспортного налога - РИА Новости, 28.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/nalog-1854800301.html
В Бурятии участников СВО временно освободили от уплаты транспортного налога
В Бурятии участников СВО временно освободили от уплаты транспортного налога - РИА Новости, 28.02.2023
В Бурятии участников СВО временно освободили от уплаты транспортного налога
В Бурятии принято решение на два года освободить участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога, сообщил в своем телеграм-канале глава... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T11:38
2023-02-28T11:38
специальная военная операция на украине
общество
алексей цыденов
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 28 фев – РИА Новости. В Бурятии принято решение на два года освободить участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов. "Освободили от уплаты транспортного налога участников СВО. Льгота предоставлена на 2 года", - говорится в сообщении. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе главы республики, освобождение предоставляется на два года, начиная с 1 января 2022 года. Отмечается, что льгота распространяется на одно транспортное средство на семью военнослужащего.
https://ria.ru/20230221/otpusk-1853388289.html
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общество, алексей цыденов, республика бурятия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Алексей Цыденов, Республика Бурятия
В Бурятии участников СВО временно освободили от уплаты транспортного налога

В Бурятии участников спецоперации на два года освободили от уплаты транспортного налога

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 28 фев – РИА Новости. В Бурятии принято решение на два года освободить участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.
"Освободили от уплаты транспортного налога участников СВО. Льгота предоставлена на 2 года", - говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе главы республики, освобождение предоставляется на два года, начиная с 1 января 2022 года.
Отмечается, что льгота распространяется на одно транспортное средство на семью военнослужащего.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Участники спецоперации получат право на двухнедельный отпуск раз в полгода
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлексей ЦыденовРеспублика Бурятия
 
 
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