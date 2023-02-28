https://ria.ru/20230228/nalog-1854800301.html

В Бурятии участников СВО временно освободили от уплаты транспортного налога

В Бурятии участников СВО временно освободили от уплаты транспортного налога - РИА Новости, 28.02.2023

В Бурятии участников СВО временно освободили от уплаты транспортного налога

В Бурятии принято решение на два года освободить участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога, сообщил в своем телеграм-канале глава... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T11:38

2023-02-28T11:38

2023-02-28T11:38

специальная военная операция на украине

общество

алексей цыденов

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 28 фев – РИА Новости. В Бурятии принято решение на два года освободить участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов. "Освободили от уплаты транспортного налога участников СВО. Льгота предоставлена на 2 года", - говорится в сообщении. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе главы республики, освобождение предоставляется на два года, начиная с 1 января 2022 года. Отмечается, что льгота распространяется на одно транспортное средство на семью военнослужащего.

https://ria.ru/20230221/otpusk-1853388289.html

республика бурятия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, алексей цыденов, республика бурятия