https://ria.ru/20230228/nagrada-1854919541.html
Путин посмертно наградил мальчика из Дагестана медалью за спасение брата
Путин посмертно наградил мальчика из Дагестана медалью за спасение брата - РИА Новости, 28.02.2023
Путин посмертно наградил мальчика из Дагестана медалью за спасение брата
Мальчик из Дагестана Ахмед Ахмедов указом президента России Владимира Путина посмотрено награжден медалью за спасение младшего брата от волка. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:52
2023-02-28T17:52
2023-02-28T17:54
общество
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МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Мальчик из Дагестана Ахмед Ахмедов указом президента России Владимира Путина посмотрено награжден медалью за спасение младшего брата от волка. В июле 2022 года в окрестностях села Кидеро Цунтинского района Дагестана волк напал на трех мальчиков в возрасте от 6 до 9 лет, которые купались в недостроенном бассейне. Хищник бросился на самого маленького – 6-летнего Абубакара, которого спас девятилетний брат Ахмед, переключив внимание зверя на себя. Волк потащил Ахмеда в лес, вскоре полицейские и местные жители нашли истерзанное тело ребенка. "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Ахмедова Ахмеда Магомедовича – учащегося муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Кидеринская средняя общеобразовательная школа имени Магомедова Саидбега Магомедовича", Республика Дагестан (посмертно)", – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
https://ria.ru/20200204/1564234014.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, цунтинский район, владимир путин
Общество, Россия, Цунтинский район, Владимир Путин
Путин посмертно наградил мальчика из Дагестана медалью за спасение брата
Путин посмертно наградил мальчика из Дагестана медалью за спасение брата от волка