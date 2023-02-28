https://ria.ru/20230228/nagrada-1854919541.html

Путин посмертно наградил мальчика из Дагестана медалью за спасение брата

Путин посмертно наградил мальчика из Дагестана медалью за спасение брата - РИА Новости, 28.02.2023

Путин посмертно наградил мальчика из Дагестана медалью за спасение брата

Мальчик из Дагестана Ахмед Ахмедов указом президента России Владимира Путина посмотрено награжден медалью за спасение младшего брата от волка. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:52

2023-02-28T17:52

2023-02-28T17:54

общество

россия

цунтинский район

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 фев - РИА Новости. Мальчик из Дагестана Ахмед Ахмедов указом президента России Владимира Путина посмотрено награжден медалью за спасение младшего брата от волка. В июле 2022 года в окрестностях села Кидеро Цунтинского района Дагестана волк напал на трех мальчиков в возрасте от 6 до 9 лет, которые купались в недостроенном бассейне. Хищник бросился на самого маленького – 6-летнего Абубакара, которого спас девятилетний брат Ахмед, переключив внимание зверя на себя. Волк потащил Ахмеда в лес, вскоре полицейские и местные жители нашли истерзанное тело ребенка. "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Ахмедова Ахмеда Магомедовича – учащегося муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Кидеринская средняя общеобразовательная школа имени Магомедова Саидбега Магомедовича", Республика Дагестан (посмертно)", – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

https://ria.ru/20200204/1564234014.html

россия

цунтинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, цунтинский район, владимир путин