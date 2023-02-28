https://ria.ru/20230228/mvf-1854777763.html

Миссия МВФ приедет в Молдавию и обсудит риски для экономики

Миссия МВФ приедет в Молдавию и обсудит риски для экономики - РИА Новости, 28.02.2023

Миссия МВФ приедет в Молдавию и обсудит риски для экономики

Миссия Международного валютного фонда посетит Молдавию в период с 1 по 14 марта, чтобы обсудить с властями страны перспективы и риски для экономики, сообщила... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T10:27

2023-02-28T10:27

2023-02-28T10:27

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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда посетит Молдавию в период с 1 по 14 марта, чтобы обсудить с властями страны перспективы и риски для экономики, сообщила пресс-служба представительства МВФ в Кишиневе. "В период с 1 по 14 марта 2023 года миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая господином Рубеном Атояном, проведет в Кишиневе дискуссии с властями Молдавии в контексте третьего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ", - сообщается на сайте представительства фонда. Эксперты МВФ обсудят с руководством Молдавии последние макроэкономические события, оценят перспективы и риски для экономики, а также отследят ход выполнения программных обязательств. В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавией на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230227/ataka-1854679173.html

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молдавия, кишинев, мвф, в мире, экономика