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Миссия МВФ приедет в Молдавию и обсудит риски для экономики
Миссия МВФ приедет в Молдавию и обсудит риски для экономики - РИА Новости, 28.02.2023
Миссия МВФ приедет в Молдавию и обсудит риски для экономики
Миссия Международного валютного фонда посетит Молдавию в период с 1 по 14 марта, чтобы обсудить с властями страны перспективы и риски для экономики, сообщила... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T10:27
2023-02-28T10:27
2023-02-28T10:27
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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда посетит Молдавию в период с 1 по 14 марта, чтобы обсудить с властями страны перспективы и риски для экономики, сообщила пресс-служба представительства МВФ в Кишиневе. "В период с 1 по 14 марта 2023 года миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая господином Рубеном Атояном, проведет в Кишиневе дискуссии с властями Молдавии в контексте третьего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ", - сообщается на сайте представительства фонда. Эксперты МВФ обсудят с руководством Молдавии последние макроэкономические события, оценят перспективы и риски для экономики, а также отследят ход выполнения программных обязательств. В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавией на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.
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молдавия, кишинев, мвф, в мире, экономика
Молдавия, Кишинев, МВФ, В мире, Экономика
Миссия МВФ приедет в Молдавию и обсудит риски для экономики
Миссия МВФ приедет в Молдавию 1 марта, чтобы обсудить риски для экономики
КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости.
Миссия Международного валютного фонда посетит Молдавию в период с 1 по 14 марта, чтобы обсудить с властями страны перспективы и риски для экономики, сообщила
пресс-служба представительства МВФ в Кишиневе.
"В период с 1 по 14 марта 2023 года миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая господином Рубеном Атояном, проведет в Кишиневе дискуссии с властями Молдавии в контексте третьего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ", - сообщается на сайте представительства фонда.
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Эксперты МВФ обсудят с руководством Молдавии последние макроэкономические события, оценят перспективы и риски для экономики, а также отследят ход выполнения программных обязательств.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавией на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.
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