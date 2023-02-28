https://ria.ru/20230228/mvd-1854848013.html

МВД предложило единый срок краткосрочного пребывания иностранцев

МВД предложило единый срок краткосрочного пребывания иностранцев - РИА Новости, 28.02.2023

МВД предложило единый срок краткосрочного пребывания иностранцев

МВД РФ предлагает ввести единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в России, который будет ограничен 90 днями в течение года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:18

2023-02-28T14:18

2023-02-28T16:19

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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новости - туризм

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. МВД РФ предлагает ввести единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в России, который будет ограничен 90 днями в течение года, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Проектом федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства" предполагается установление единого срока краткосрочного пребывания иностранных граждан на территории РФ - 90 суток в пределах календарного года", - говорится в ответе министерства на запрос агентства. Законопроектом предлагается ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и постоянное проживание. Долгосрочное подразумевает более 90 дней в течение года без получения права на постоянное (бессрочное) проживание. В настоящее время для иностранцев, прибывших в РФ в безвизовом порядке, действует правило "90/180": они могут пребывать в стране не более 90 дней в течение полугода. При этом непрерывный срок временного пребывания иностранцев в РФ не может превышать 90 дней. В МВД добавили, что для иностранцев с правом на долгосрочное пребывание (к ним относятся иностранные студенты и трудовые мигранты) срок пребывания будет определяться "в зависимости от оснований получения такого права". Ведомство напомнило, что соответствующий законопроект был внесен в правительство РФ в сентябре прошлого года, сейчас его дорабатывают на площадке кабмина.

https://realty.ria.ru/20230221/stroyki-1853532995.html

https://ria.ru/20230214/fsb-1851872705.html

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россия, общество, мигранты, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм