https://ria.ru/20230228/mus-1854931179.html

Зеленский заявил, что встретился с прокурором МУС в Киеве

Зеленский заявил, что встретился с прокурором МУС в Киеве - РИА Новости, 28.02.2023

Зеленский заявил, что встретился с прокурором МУС в Киеве

Владимир Зеленский заявил во вторник, что встретился в Киеве с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:16

2023-02-28T18:16

2023-02-28T18:16

в мире

украина

владимир зеленский

международный уголовный суд

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил во вторник, что встретился в Киеве с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. "Наше государство чувствует поддержку со стороны Международного уголовного суда. Для нас важно услышать сигналы о поддержке и важности правосудия. Это значит, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины и совместно сможем вернуть справедливость для Европы и мира", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Ранее о визите Хана в Киев объявлено не было. Ранее в ЕС неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного "спецтрибунала" по Украине. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220922/mus-1818776317.html

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в мире, украина, владимир зеленский, международный уголовный суд