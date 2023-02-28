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Украинский снаряд попал по Петровскому мосту в Донецке - РИА Новости, 28.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/most-1854890615.html
Украинский снаряд попал по Петровскому мосту в Донецке
Украинский снаряд попал по Петровскому мосту в Донецке - РИА Новости, 28.02.2023
Украинский снаряд попал по Петровскому мосту в Донецке
Один из украинских снарядов попал по эстакаде Петровского моста в Донецке, соединяющего Петровский и Кировский районы города, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:32
2023-02-28T16:32
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Один из украинских снарядов попал по эстакаде Петровского моста в Донецке, соединяющего Петровский и Кировский районы города, сообщили РИА Новости очевидцы. "Один из снарядов или его фрагментов попал прямо на эстакаду. Пострадало ее ограждение, осколки попали в автомобили, ехавшие по мосту", - сказал собеседник. Дорожное полотно моста серьезно не пострадало. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 15.40 со стороны поселка Зоряное украинские военные выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам.
https://ria.ru/20230228/oshibka-1854888049.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинский снаряд попал по Петровскому мосту в Донецке

Украинский снаряд попал по Петровскому мосту в Донецке, соединяющему районы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Один из украинских снарядов попал по эстакаде Петровского моста в Донецке, соединяющего Петровский и Кировский районы города, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Один из снарядов или его фрагментов попал прямо на эстакаду. Пострадало ее ограждение, осколки попали в автомобили, ехавшие по мосту", - сказал собеседник.
Дорожное полотно моста серьезно не пострадало.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 15.40 со стороны поселка Зоряное украинские военные выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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