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Украинский снаряд попал по Петровскому мосту в Донецке

Украинский снаряд попал по Петровскому мосту в Донецке - РИА Новости, 28.02.2023

Украинский снаряд попал по Петровскому мосту в Донецке

Один из украинских снарядов попал по эстакаде Петровского моста в Донецке, соединяющего Петровский и Кировский районы города, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:32

2023-02-28T16:32

2023-02-28T16:32

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Один из украинских снарядов попал по эстакаде Петровского моста в Донецке, соединяющего Петровский и Кировский районы города, сообщили РИА Новости очевидцы. "Один из снарядов или его фрагментов попал прямо на эстакаду. Пострадало ее ограждение, осколки попали в автомобили, ехавшие по мосту", - сказал собеседник. Дорожное полотно моста серьезно не пострадало. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 15.40 со стороны поселка Зоряное украинские военные выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам.

https://ria.ru/20230228/oshibka-1854888049.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия