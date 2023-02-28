https://ria.ru/20230228/moskvich-1854764612.html

Премьер Мали по-русски рассказал, почему считает себя "малийским москвичом"

Премьер Мали по-русски рассказал, почему считает себя "малийским москвичом" - РИА Новости, 28.02.2023

Премьер Мали по-русски рассказал, почему считает себя "малийским москвичом"

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига в интервью РИА Новости рассказал на русском языке о своих воспоминаниях, связанных с жизнью... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:07

2023-02-28T09:07

2023-02-28T11:28

мали

россия

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БАМАКО, 28 фев — РИА Новости. Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига в интервью РИА Новости рассказал на русском языке о своих воспоминаниях, связанных с жизнью и учебой в СССР. По его словам, многие малийцы учились в разных республиках Советского Союза и сегодня искренне переживают из-за продолжающегося конфликта между Москвой и Киевом. Глава переходного правительства также рассказал, что уехал из России в 1988 году — 34 года назад. При этом он следит за выступлениями президента Владимира Путина, а также за другими важными международными заявлениями.

https://ria.ru/20230213/nebenzya-1851766198.html

мали

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Премьер Мали о россиянах и о себе как "малийском москвиче" Премьер Мали по-русски рассказал РИА Новости, почему считает себя "малийским москвичом" 2023-02-28T09:07 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мали, россия