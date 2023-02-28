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Премьер Мали по-русски рассказал, почему считает себя "малийским москвичом" - РИА Новости, 28.02.2023
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09:07 28.02.2023 (обновлено: 11:28 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/moskvich-1854764612.html
Премьер Мали по-русски рассказал, почему считает себя "малийским москвичом"
Премьер Мали по-русски рассказал, почему считает себя "малийским москвичом" - РИА Новости, 28.02.2023
Премьер Мали по-русски рассказал, почему считает себя "малийским москвичом"
Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига в интервью РИА Новости рассказал на русском языке о своих воспоминаниях, связанных с жизнью... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:07
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мали
россия
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БАМАКО, 28 фев — РИА Новости. Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига в интервью РИА Новости рассказал на русском языке о своих воспоминаниях, связанных с жизнью и учебой в СССР. По его словам, многие малийцы учились в разных республиках Советского Союза и сегодня искренне переживают из-за продолжающегося конфликта между Москвой и Киевом. Глава переходного правительства также рассказал, что уехал из России в 1988 году — 34 года назад. При этом он следит за выступлениями президента Владимира Путина, а также за другими важными международными заявлениями.
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Премьер Мали о россиянах и о себе как "малийском москвиче"
Премьер Мали по-русски рассказал РИА Новости, почему считает себя "малийским москвичом"
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Премьер Мали по-русски рассказал, почему считает себя "малийским москвичом"

Премьер Мали Шогель Кокалла Маига объяснил, почему считает себя "малийским москвичом"

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БАМАКО, 28 фев — РИА Новости. Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига в интервью РИА Новости рассказал на русском языке о своих воспоминаниях, связанных с жизнью и учебой в СССР.
«
"Знаете, я жил в СССР 11 лет. Один год в Минске и десять лет в Москве, так что я в какой-то степени москвич — "малийский москвич". Свое образование я получил в МЭИС — Московский электротехнический институт связи. Сейчас это уже университет связи. Из того, что мне запомнилось больше всего: раньше мы говорили советский народ, русский народ. Сейчас говорят — россияне. Россияне — это хорошие люди, как и все народы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, многие малийцы учились в разных республиках Советского Союза и сегодня искренне переживают из-за продолжающегося конфликта между Москвой и Киевом.
«
"У меня так много друзей в России, если начну их перечислять, могу забыть кого-то; и мои профессора, учительницы и учителя, они были для нас как папа и мама, когда мы не понимали, что говорили, они объясняли очень терпеливо и так до диплома. Это всегда останется в памяти. Спасибо и большой привет всем россиянам", — добавил Шогель Кокалла Маига.
Глава переходного правительства также рассказал, что уехал из России в 1988 году — 34 года назад. При этом он следит за выступлениями президента Владимира Путина, а также за другими важными международными заявлениями.
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