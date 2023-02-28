https://ria.ru/20230228/moskva-1854747767.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 28.02.2023

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедицы, следует из... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T04:47

2023-02-28T04:47

2023-02-28T04:47

праздник крещения господня

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 21.00 2 марта, а порывы ветра сохранятся с 9.00 1 марта до 21.00 2 марта.

https://ria.ru/20230228/vilfand-1854745755.html

москва

московская область (подмосковье)

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праздник крещения господня, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество