https://ria.ru/20230228/moskva-1854747767.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 28.02.2023
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедицы, следует из... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T04:47
2023-02-28T04:47
2023-02-28T04:47
праздник крещения господня
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 21.00 2 марта, а порывы ветра сохранятся с 9.00 1 марта до 21.00 2 марта.
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москва
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праздник крещения господня, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество
Праздник Крещения Господня, Гидрометцентр, Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы