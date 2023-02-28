https://ria.ru/20230228/moldaviya-1854860855.html

В Приднестровье заявили, что Молдавия де-факто стала частью НАТО

В Приднестровье заявили, что Молдавия де-факто стала частью НАТО - РИА Новости, 28.02.2023

В Приднестровье заявили, что Молдавия де-факто стала частью НАТО

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия де-факто стала частью НАТО. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:07

2023-02-28T15:07

2023-02-28T15:07

в мире

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

майя санду

виталий игнатьев

нато

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия де-факто стала частью НАТО. В интервью @SputnikLive он сообщил, что Кишинев полностью переходит на стандарты НАТО, туда прибывает оружие, там работают западные военные центры, совместные миссии и инструкторы. "Вопрос в другом: зачем вооружать Молдову, когда у нее есть конфликт с Приднестровьем? Здесь же, наоборот, нужно разоружаться", - сказал Игнатьев. Ранее президент Молдавии Майя Санду, выступая на конференции в Мюнхене, выразила сожаление, что правящей партии "Действие и солидарность" не хватает поддержки жителей для получения согласия на вступления страны в НАТО. Санду призвала страны Запада помочь Молдавии вооружением для укрепления безопасности. Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230227/moldaviya-1854647992.html

https://ria.ru/20230224/opros-1854169368.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, майя санду, виталий игнатьев, нато