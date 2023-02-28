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В овраге в Ивановской области нашли тело младенца - РИА Новости, 28.02.2023
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23:35 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/mladenets-1854987846.html
В овраге в Ивановской области нашли тело младенца
В овраге в Ивановской области нашли тело младенца - РИА Новости, 28.02.2023
В овраге в Ивановской области нашли тело младенца
Тело шестимесячной девочки нашли в овраге в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T23:35
2023-02-28T23:35
происшествия
ивановская область
кинешма
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Тело шестимесячной девочки нашли в овраге в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. "В Кинешме, в овраге на улице Алексеевской, найдено мертвое тело примерно шестимесячного младенца (девочка)", - говорится в сообщении ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". Региональное УМВД просит всех, кто знает обстоятельства произошедшего, обращаться по телефону 02. СУ СК по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20221115/telo-1831722712.html
ивановская область
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происшествия, ивановская область, кинешма, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ивановская область, Кинешма, Следственный комитет России (СК РФ)
В овраге в Ивановской области нашли тело младенца

В овраге в Ивановской области нашли тело шестимесячной девочки

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Тело шестимесячной девочки нашли в овраге в Ивановской области, сообщило УМВД по региону.
Кинешме, в овраге на улице Алексеевской, найдено мертвое тело примерно шестимесячного младенца (девочка)", - говорится в сообщении ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".
Региональное УМВД просит всех, кто знает обстоятельства произошедшего, обращаться по телефону 02.
СУ СК по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияИвановская областьКинешмаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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