https://ria.ru/20230228/mladenets-1854987846.html

В овраге в Ивановской области нашли тело младенца

В овраге в Ивановской области нашли тело младенца - РИА Новости, 28.02.2023

В овраге в Ивановской области нашли тело младенца

Тело шестимесячной девочки нашли в овраге в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T23:35

2023-02-28T23:35

2023-02-28T23:35

происшествия

ивановская область

кинешма

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 28 фев – РИА Новости. Тело шестимесячной девочки нашли в овраге в Ивановской области, сообщило УМВД по региону. "В Кинешме, в овраге на улице Алексеевской, найдено мертвое тело примерно шестимесячного младенца (девочка)", - говорится в сообщении ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте". Региональное УМВД просит всех, кто знает обстоятельства произошедшего, обращаться по телефону 02. СУ СК по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20221115/telo-1831722712.html

ивановская область

кинешма

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, ивановская область, кинешма, следственный комитет россии (ск рф)