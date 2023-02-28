https://ria.ru/20230228/mirotvortsy-1854853844.html

Лавров рассказал о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре

Лавров рассказал о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре - РИА Новости, 28.02.2023

Лавров рассказал о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миротворцы РФ в контактах с Ереваном и Баку добиваются того, чтобы беспрепятственное движение по Лачинскому коридору было РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:39

2023-02-28T14:39

2023-02-28T14:39

в мире

сергей лавров

оон

ситуация на армяно-азербайджанской границе

армения

россия

лачинский коридор

азербайджан

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БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миротворцы РФ в контактах с Ереваном и Баку добиваются того, чтобы беспрепятственное движение по Лачинскому коридору было обеспечено. Напомнив о том, что функционирование по Лачинскому коридору должно соответствовать трехстороннему заявлению России, Армении и Азербайджана от 9-10 ноября 2020 года, министр указал на то, что это "означает необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц". "Вот этого мы и добиваемся в наших контактах, прежде всего, по линии российского миротворческого контингента", - добавил он на пресс-конференции в азербайджанском МИД. На сегодняшний день ситуация в зоне карабахского конфликта остается сложной. На прошлой неделе миротворцы РФ зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Мардакертском и Шушинском районах, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, с середины декабря прошлого года серьезно обострилась обстановка вокруг Лачинского коридора. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Карабах с Арменией. Командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Армения из-за ситуации в Лачинском коридоре обратилась в Международный суд ООН, который, по словам армянского представителя по международным правовым вопросам, удовлетворил ходатайство Еревана о применении временной меры и обязал Азербайджан до принятия окончательного решения по делу "Армения против Азербайджана" принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор. При этом замглавы азербайджанского МИД заявил, что Международный суд ООН отклонил ходатайство Еревана, требовавшего признать акцию экоактивистов на Лачинской дороге фальшивой и организованной азербайджанским правительством.

https://ria.ru/20230203/koridor-1849566956.html

https://ria.ru/20230118/zhaloba-1845849778.html

армения

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лачинский коридор

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