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Лавров рассказал о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре - РИА Новости, 28.02.2023
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14:39 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/mirotvortsy-1854853844.html
Лавров рассказал о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре
Лавров рассказал о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре - РИА Новости, 28.02.2023
Лавров рассказал о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миротворцы РФ в контактах с Ереваном и Баку добиваются того, чтобы беспрепятственное движение по Лачинскому коридору было РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:39
2023-02-28T14:39
в мире
сергей лавров
оон
ситуация на армяно-азербайджанской границе
армения
россия
лачинский коридор
азербайджан
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БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миротворцы РФ в контактах с Ереваном и Баку добиваются того, чтобы беспрепятственное движение по Лачинскому коридору было обеспечено. Напомнив о том, что функционирование по Лачинскому коридору должно соответствовать трехстороннему заявлению России, Армении и Азербайджана от 9-10 ноября 2020 года, министр указал на то, что это "означает необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц". "Вот этого мы и добиваемся в наших контактах, прежде всего, по линии российского миротворческого контингента", - добавил он на пресс-конференции в азербайджанском МИД. На сегодняшний день ситуация в зоне карабахского конфликта остается сложной. На прошлой неделе миротворцы РФ зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Мардакертском и Шушинском районах, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, с середины декабря прошлого года серьезно обострилась обстановка вокруг Лачинского коридора. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Карабах с Арменией. Командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Армения из-за ситуации в Лачинском коридоре обратилась в Международный суд ООН, который, по словам армянского представителя по международным правовым вопросам, удовлетворил ходатайство Еревана о применении временной меры и обязал Азербайджан до принятия окончательного решения по делу "Армения против Азербайджана" принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор. При этом замглавы азербайджанского МИД заявил, что Международный суд ООН отклонил ходатайство Еревана, требовавшего признать акцию экоактивистов на Лачинской дороге фальшивой и организованной азербайджанским правительством.
https://ria.ru/20230203/koridor-1849566956.html
https://ria.ru/20230118/zhaloba-1845849778.html
армения
россия
лачинский коридор
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в мире, сергей лавров, оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, россия, лачинский коридор, азербайджан
В мире, Сергей Лавров, ООН, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Армения, Россия, Лачинский коридор, Азербайджан
Лавров рассказал о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре

Лавров: российские миротворцы добиваются свободы передвижения по Лачинскому коридору

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша. Архивное фото
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БАКУ, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миротворцы РФ в контактах с Ереваном и Баку добиваются того, чтобы беспрепятственное движение по Лачинскому коридору было обеспечено.
Напомнив о том, что функционирование по Лачинскому коридору должно соответствовать трехстороннему заявлению России, Армении и Азербайджана от 9-10 ноября 2020 года, министр указал на то, что это "означает необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц".
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"Вот этого мы и добиваемся в наших контактах, прежде всего, по линии российского миротворческого контингента", - добавил он на пресс-конференции в азербайджанском МИД.
На сегодняшний день ситуация в зоне карабахского конфликта остается сложной. На прошлой неделе миротворцы РФ зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Мардакертском и Шушинском районах, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, с середины декабря прошлого года серьезно обострилась обстановка вокруг Лачинского коридора. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Карабах с Арменией. Командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
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Армения из-за ситуации в Лачинском коридоре обратилась в Международный суд ООН, который, по словам армянского представителя по международным правовым вопросам, удовлетворил ходатайство Еревана о применении временной меры и обязал Азербайджан до принятия окончательного решения по делу "Армения против Азербайджана" принять все меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор.
При этом замглавы азербайджанского МИД заявил, что Международный суд ООН отклонил ходатайство Еревана, требовавшего признать акцию экоактивистов на Лачинской дороге фальшивой и организованной азербайджанским правительством.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31
Инфографика
Блокировка Лачинского коридораПосмотреть
 
В миреСергей ЛавровООНСитуация на армяно-азербайджанской границеАрменияРоссияЛачинский коридорАзербайджан
 
 
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