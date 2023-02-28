https://ria.ru/20230228/mi-8-1854900432.html
Ми-8, жестко приземлившийся под Мурманском, был в состоянии летной годности
Ми-8, жестко приземлившийся под Мурманском, был в состоянии летной годности - РИА Новости, 28.02.2023
Ми-8, жестко приземлившийся под Мурманском, был в состоянии летной годности
Вертолет Ми-8, который совершил жесткую посадку в Мурманской области, был в состоянии летной годности, выполнял полет в сложных метеоусловиях, сообщил РИА... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:56
2023-02-28T16:56
2023-02-28T17:17
происшествия
мурманская область
ловозеро
александр воробьев
ми-8 амтш
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Вертолет Ми-8, который совершил жесткую посадку в Мурманской области, был в состоянии летной годности, выполнял полет в сложных метеоусловиях, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора АО "Вологодское авиационное предприятие" Александр Воробьев. По предварительным данным, вертолет совершал полет по маршруту село Краснощелье - село Ловозеро. На борту воздушного судна находились девять человек (три члена экипажа и шесть пассажиров). "Вертолет Ми-8 был в состоянии летной годности. Полет выполнялся в сложных метеоусловиях", – сказал Воробьев. По его словам, на борту находились три члена экипажа и пять пассажиров. "На борту было пять пассажиров и три члена экипажа, их уже вывезли. Пострадавших нет", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20230228/vertolet_mi-8-1854882653.html
мурманская область
ловозеро
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, ловозеро, александр воробьев, ми-8 амтш
Происшествия, Мурманская область, Ловозеро, Александр Воробьев, Ми-8 АМТШ
Ми-8, жестко приземлившийся под Мурманском, был в состоянии летной годности
Ми-8, совершивший жесткую посадку под Мурманском, выполнял полет в сложных метеоусловиях