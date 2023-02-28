https://ria.ru/20230228/mi-8-1854887471.html

Угрозы для жизни пострадавших в ЧП с Ми-8 под Мурманском нет

Угрозы для жизни пострадавших в ЧП с Ми-8 под Мурманском нет - РИА Новости, 28.02.2023

Угрозы для жизни пострадавших в ЧП с Ми-8 под Мурманском нет

В ситуации с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в Мурманской области есть пострадавшие, но угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T16:24

2023-02-28T16:24

2023-02-28T16:39

происшествия

ми-8 амтш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854882889_0:213:1125:846_1920x0_80_0_0_b46479b1ec630c95159dacc0a8543679.jpg

МУРМАНСК, 28 фев – РИА Новости. В ситуации с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в Мурманской области есть пострадавшие, но угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании регионального правительства."Четко отработали и спасатели, и медицинские работники. По словам медиков, угрозы для жизни (пострадавших) нет. Спасибо за оперативные действия всем оперативным службам", - сказал Чибис, открывая плановое заседание кабинета министров.Вертолет, на борту которого было девять человек, совершил жесткую посадку в трех километрах от села Ловозеро, на борту находились шесть пассажиров и три члена экипажа.

https://ria.ru/20230228/vertolet_mi-8-1854882653.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ми-8 амтш