https://ria.ru/20230228/mi-8-1854887471.html
Угрозы для жизни пострадавших в ЧП с Ми-8 под Мурманском нет
Угрозы для жизни пострадавших в ЧП с Ми-8 под Мурманском нет - РИА Новости, 28.02.2023
Угрозы для жизни пострадавших в ЧП с Ми-8 под Мурманском нет
В ситуации с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в Мурманской области есть пострадавшие, но угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T16:24
2023-02-28T16:24
2023-02-28T16:39
происшествия
ми-8 амтш
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МУРМАНСК, 28 фев – РИА Новости. В ситуации с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в Мурманской области есть пострадавшие, но угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании регионального правительства."Четко отработали и спасатели, и медицинские работники. По словам медиков, угрозы для жизни (пострадавших) нет. Спасибо за оперативные действия всем оперативным службам", - сказал Чибис, открывая плановое заседание кабинета министров.Вертолет, на борту которого было девять человек, совершил жесткую посадку в трех километрах от села Ловозеро, на борту находились шесть пассажиров и три члена экипажа.
https://ria.ru/20230228/vertolet_mi-8-1854882653.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ми-8 амтш
Угрозы для жизни пострадавших в ЧП с Ми-8 под Мурманском нет
Мурманский губернатор Чибис: угрозы для жизни пострадавших в ЧП с Ми-8 нет
МУРМАНСК, 28 фев – РИА Новости. В ситуации с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в Мурманской области есть пострадавшие, но угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании регионального правительства.
"Четко отработали и спасатели, и медицинские работники. По словам медиков, угрозы для жизни (пострадавших) нет. Спасибо за оперативные действия всем оперативным службам", - сказал Чибис, открывая плановое заседание кабинета министров.
Вертолет, на борту которого было девять человек, совершил жесткую посадку в трех километрах от села Ловозеро
, на борту находились шесть пассажиров и три члена экипажа.
Вертолет Ми-8: тактико-технические характеристики