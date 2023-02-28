https://ria.ru/20230228/medved-1854911795.html

Медведь по кличке Малыш проснулся первым в зоопарке в Омской области

Медведь по кличке Малыш проснулся первым в зоопарке в Омской области - РИА Новости, 28.02.2023

Медведь по кличке Малыш проснулся первым в зоопарке в Омской области

Гималайский медведь по кличке Малыш стал первым проснувшимся после зимней спячки медведем в Большереченском зоопарке в Омской области, рассказали в пресс-службе РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T17:28

2023-02-28T17:28

2023-02-28T17:56

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ОМСК, 28 фев — РИА Новости. Гималайский медведь по кличке Малыш стал первым проснувшимся после зимней спячки медведем в Большереченском зоопарке в Омской области, рассказали в пресс-службе учреждения. "Мишку уже осмотрели зоотехники и ветеринарные врачи — с ним все хорошо! Так как медведей сразу нельзя кормить тяжелой пищей, в первые дни его рацион будет состоять из овощей, молочной продукции, легких каш", — рассказали в зоопарке. Малыш и в прошлом году тоже проснулся первым, а за ним уже подтянулись остальные медведи. Пока Малыш не спешит выходить из своей берлоги, но уже скоро, после адаптационного периода, его смогут увидеть все посетители зоопарка.

https://ria.ru/20221217/kaliningrad-1839245909.html

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омская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омская область, общество