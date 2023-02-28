https://ria.ru/20230228/medved-1854911795.html
Медведь по кличке Малыш проснулся первым в зоопарке в Омской области
Медведь по кличке Малыш проснулся первым в зоопарке в Омской области - РИА Новости, 28.02.2023
Медведь по кличке Малыш проснулся первым в зоопарке в Омской области
Гималайский медведь по кличке Малыш стал первым проснувшимся после зимней спячки медведем в Большереченском зоопарке в Омской области, рассказали в пресс-службе РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T17:28
2023-02-28T17:28
2023-02-28T17:56
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ОМСК, 28 фев — РИА Новости. Гималайский медведь по кличке Малыш стал первым проснувшимся после зимней спячки медведем в Большереченском зоопарке в Омской области, рассказали в пресс-службе учреждения. "Мишку уже осмотрели зоотехники и ветеринарные врачи — с ним все хорошо! Так как медведей сразу нельзя кормить тяжелой пищей, в первые дни его рацион будет состоять из овощей, молочной продукции, легких каш", — рассказали в зоопарке. Малыш и в прошлом году тоже проснулся первым, а за ним уже подтянулись остальные медведи. Пока Малыш не спешит выходить из своей берлоги, но уже скоро, после адаптационного периода, его смогут увидеть все посетители зоопарка.
https://ria.ru/20221217/kaliningrad-1839245909.html
https://ria.ru/20230222/medved-1853866511.html
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РИА Новости
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омская область, общество
Хорошие новости, Омская область, Общество
Медведь по кличке Малыш проснулся первым в зоопарке в Омской области
В Большереченском зоопарке в Омской области первым проснулся медведь Малыш
ОМСК, 28 фев — РИА Новости.
Гималайский медведь по кличке Малыш стал первым проснувшимся после зимней спячки медведем в Большереченском зоопарке в Омской области, рассказали
в пресс-службе учреждения.
"Мишку уже осмотрели зоотехники и ветеринарные врачи — с ним все хорошо! Так как медведей сразу нельзя кормить тяжелой пищей, в первые дни его рацион будет состоять из овощей, молочной продукции, легких каш", — рассказали в зоопарке.
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Малыш и в прошлом году тоже проснулся первым, а за ним уже подтянулись остальные медведи.
Пока Малыш не спешит выходить из своей берлоги, но уже скоро, после адаптационного периода, его смогут увидеть все посетители зоопарка.
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