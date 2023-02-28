https://ria.ru/20230228/mask-1854978099.html

Илон Маск увидел на карте, что происходит в Артемовске

Илон Маск увидел на карте, что происходит в Артемовске - РИА Новости, 01.03.2023

Илон Маск увидел на карте, что происходит в Артемовске

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал данные карт, из которых следует практически полное окружение украинских подразделений российской армией... РИА Новости, 01.03.2023

2023-02-28T22:07

2023-02-28T22:07

2023-03-01T00:21

специальная военная операция на украине

политика

артемовск

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал данные карт, из которых следует практически полное окружение украинских подразделений российской армией в Артемовске.Накануне о тяжелом положении ВСУ на этом направлении сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, положение киевских силовиков в этом районе постоянно осложняется.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного населенного пункта Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230228/zelenskiy-1854950028.html

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, артемовск, илон маск