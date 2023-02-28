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Илон Маск увидел на карте, что происходит в Артемовске
Илон Маск увидел на карте, что происходит в Артемовске - РИА Новости, 01.03.2023
Илон Маск увидел на карте, что происходит в Артемовске
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал данные карт, из которых следует практически полное окружение украинских подразделений российской армией... РИА Новости, 01.03.2023
2023-02-28T22:07
2023-02-28T22:07
2023-03-01T00:21
специальная военная операция на украине
политика
артемовск
илон маск
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал данные карт, из которых следует практически полное окружение украинских подразделений российской армией в Артемовске.Накануне о тяжелом положении ВСУ на этом направлении сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, положение киевских силовиков в этом районе постоянно осложняется.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного населенного пункта Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230228/zelenskiy-1854950028.html
артемовск
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политика, артемовск, илон маск
Специальная военная операция на Украине, Политика, Артемовск, Илон Маск
Илон Маск увидел на карте, что происходит в Артемовске
Бизнесмен Илон Маск увидел на карте боевых действий почти полное окружение Артемовска