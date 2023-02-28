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Илон Маск увидел на карте, что происходит в Артемовске - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 28.02.2023 (обновлено: 00:21 01.03.2023)
https://ria.ru/20230228/mask-1854978099.html
Илон Маск увидел на карте, что происходит в Артемовске
Илон Маск увидел на карте, что происходит в Артемовске - РИА Новости, 01.03.2023
Илон Маск увидел на карте, что происходит в Артемовске
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал данные карт, из которых следует практически полное окружение украинских подразделений российской армией... РИА Новости, 01.03.2023
2023-02-28T22:07
2023-03-01T00:21
специальная военная операция на украине
политика
артемовск
илон маск
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал данные карт, из которых следует практически полное окружение украинских подразделений российской армией в Артемовске.Накануне о тяжелом положении ВСУ на этом направлении сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, положение киевских силовиков в этом районе постоянно осложняется.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного населенного пункта Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230228/zelenskiy-1854950028.html
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политика, артемовск, илон маск
Специальная военная операция на Украине, Политика, Артемовск, Илон Маск
Илон Маск увидел на карте, что происходит в Артемовске

Бизнесмен Илон Маск увидел на карте боевых действий почти полное окружение Артемовска

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал данные карт, из которых следует практически полное окружение украинских подразделений российской армией в Артемовске.
«
"Практически окружен", — написал он в Twitter, комментируя пост с картой складывающейся расстановки сил у города.
Накануне о тяжелом положении ВСУ на этом направлении сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, положение киевских силовиков в этом районе постоянно осложняется.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного населенного пункта Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаАртемовскИлон Маск
 
 
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