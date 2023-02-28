https://ria.ru/20230228/mask-1854748470.html

Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира

Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира - РИА Новости, 28.02.2023

Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира

Американский предприниматель Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира с состоянием 187 миллиардов долларов, гласит рейтинг... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T05:12

2023-02-28T05:12

2023-02-28T05:12

илон маск

tesla motors

louis vuitton

spacex

бернар арно

джефф безос

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира с состоянием 187 миллиардов долларов, гласит рейтинг миллиардеров Блумберг. На втором месте находится глава и владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, состояние которого оценивается в 185 миллиардов долларов. В декабре 2022 года Арно опередил Маска, отодвинув главу Tesla и SpaceX на второе место. Как пишет издание, январский рост акций Tesla, акционером которой является и сам Маск, позволило ему вернуться на вершину рейтинга. На третьем месте в списке стоит основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 117 миллиардов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20230110/mask-1843882246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, tesla motors, louis vuitton, spacex, бернар арно, джефф безос