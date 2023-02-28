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Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира - РИА Новости, 28.02.2023
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05:12 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/mask-1854748470.html
Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира
Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира - РИА Новости, 28.02.2023
Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира
Американский предприниматель Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира с состоянием 187 миллиардов долларов, гласит рейтинг... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T05:12
2023-02-28T05:12
илон маск
tesla motors
louis vuitton
spacex
бернар арно
джефф безос
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира с состоянием 187 миллиардов долларов, гласит рейтинг миллиардеров Блумберг. На втором месте находится глава и владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, состояние которого оценивается в 185 миллиардов долларов. В декабре 2022 года Арно опередил Маска, отодвинув главу Tesla и SpaceX на второе место. Как пишет издание, январский рост акций Tesla, акционером которой является и сам Маск, позволило ему вернуться на вершину рейтинга. На третьем месте в списке стоит основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 117 миллиардов долларов.
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илон маск, tesla motors, louis vuitton, spacex, бернар арно, джефф безос
Илон Маск, Tesla motors, Louis Vuitton, SpaceX, Бернар Арно, Джефф Безос
Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира

Bloomberg: Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира с состоянием 187 миллиардов долларов, гласит рейтинг миллиардеров Блумберг.
На втором месте находится глава и владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, состояние которого оценивается в 185 миллиардов долларов.
В декабре 2022 года Арно опередил Маска, отодвинув главу Tesla и SpaceX на второе место. Как пишет издание, январский рост акций Tesla, акционером которой является и сам Маск, позволило ему вернуться на вершину рейтинга.
На третьем месте в списке стоит основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 117 миллиардов долларов.
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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10 января, 13:26
 
Илон МаскTesla motorsLouis VuittonSpaceXБернар АрноДжефф Безос
 
 
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