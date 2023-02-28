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Премьер Мали прокомментировал заявление Евросовета о крахе страны - РИА Новости, 28.02.2023
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09:56 28.02.2023 (обновлено: 10:26 28.02.2023)
https://ria.ru/20230228/mali-1854771521.html
Премьер Мали прокомментировал заявление Евросовета о крахе страны
Премьер Мали прокомментировал заявление Евросовета о крахе страны - РИА Новости, 28.02.2023
Премьер Мали прокомментировал заявление Евросовета о крахе страны
Политики из Европы делают реально смешные заявления в СМИ о ситуации в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр малийского переходного правительства Шогель... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:56
2023-02-28T10:26
в мире
мали
европа
шарль мишель
евросовет
европейский совет
шогель кокалла маига
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Политики из Европы делают реально смешные заявления в СМИ о ситуации в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр малийского переходного правительства Шогель Кокалла Маига, комментируя слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Ранее Мишель заявил, что Мали находится на пороге краха из-за решения отдалиться от своих традиционных партнеров. "Полагаю, что политики в целом и в частности в Европе в большей степени делают реально смешные заявления в СМИ, - сказал Маига. - Хочу задать вопрос руководителям этого господина: где он был, когда все это происходило в Мали? Совершенно точно, что он был в своем кабинете далеко от Мали". Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html
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в мире, мали, европа, шарль мишель, евросовет, европейский совет, шогель кокалла маига
В мире, Мали, Европа, Шарль Мишель, Евросовет, Европейский совет, Шогель Кокалла Маига
Премьер Мали прокомментировал заявление Евросовета о крахе страны

Премьер Мали Маига назвал заявление Евросовета о скором крахе страны смешным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвросовет
Евросовет - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Политики из Европы делают реально смешные заявления в СМИ о ситуации в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр малийского переходного правительства Шогель Кокалла Маига, комментируя слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Ранее Мишель заявил, что Мали находится на пороге краха из-за решения отдалиться от своих традиционных партнеров.
"Полагаю, что политики в целом и в частности в Европе в большей степени делают реально смешные заявления в СМИ, - сказал Маига. - Хочу задать вопрос руководителям этого господина: где он был, когда все это происходило в Мали? Совершенно точно, что он был в своем кабинете далеко от Мали".
Читайте полный текст интервью >>
Временный контрольно-пропускной пункт на границе Гвинеи и Сьерра-Леоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Вчера, 09:36
 
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