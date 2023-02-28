https://ria.ru/20230228/mali-1854771521.html

Премьер Мали прокомментировал заявление Евросовета о крахе страны

Премьер Мали прокомментировал заявление Евросовета о крахе страны - РИА Новости, 28.02.2023

Премьер Мали прокомментировал заявление Евросовета о крахе страны

Политики из Европы делают реально смешные заявления в СМИ о ситуации в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр малийского переходного правительства Шогель... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T09:56

2023-02-28T09:56

2023-02-28T10:26

в мире

мали

европа

шарль мишель

евросовет

европейский совет

шогель кокалла маига

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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Политики из Европы делают реально смешные заявления в СМИ о ситуации в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр малийского переходного правительства Шогель Кокалла Маига, комментируя слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Ранее Мишель заявил, что Мали находится на пороге краха из-за решения отдалиться от своих традиционных партнеров. "Полагаю, что политики в целом и в частности в Европе в большей степени делают реально смешные заявления в СМИ, - сказал Маига. - Хочу задать вопрос руководителям этого господина: где он был, когда все это происходило в Мали? Совершенно точно, что он был в своем кабинете далеко от Мали". Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html

мали

европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, европа, шарль мишель, евросовет, европейский совет, шогель кокалла маига