https://ria.ru/20230228/mali-1854771521.html
Премьер Мали прокомментировал заявление Евросовета о крахе страны
Премьер Мали прокомментировал заявление Евросовета о крахе страны - РИА Новости, 28.02.2023
Премьер Мали прокомментировал заявление Евросовета о крахе страны
Политики из Европы делают реально смешные заявления в СМИ о ситуации в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр малийского переходного правительства Шогель... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T09:56
2023-02-28T09:56
2023-02-28T10:26
в мире
мали
европа
шарль мишель
евросовет
европейский совет
шогель кокалла маига
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БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Политики из Европы делают реально смешные заявления в СМИ о ситуации в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр малийского переходного правительства Шогель Кокалла Маига, комментируя слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Ранее Мишель заявил, что Мали находится на пороге краха из-за решения отдалиться от своих традиционных партнеров. "Полагаю, что политики в целом и в частности в Европе в большей степени делают реально смешные заявления в СМИ, - сказал Маига. - Хочу задать вопрос руководителям этого господина: где он был, когда все это происходило в Мали? Совершенно точно, что он был в своем кабинете далеко от Мали". Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, европа, шарль мишель, евросовет, европейский совет, шогель кокалла маига
В мире, Мали, Европа, Шарль Мишель, Евросовет, Европейский совет, Шогель Кокалла Маига
Премьер Мали прокомментировал заявление Евросовета о крахе страны
Премьер Мали Маига назвал заявление Евросовета о скором крахе страны смешным
БАМАКО, 28 фев - РИА Новости. Политики из Европы делают реально смешные заявления в СМИ о ситуации в Мали, заявил РИА Новости премьер-министр малийского переходного правительства Шогель Кокалла Маига, комментируя слова председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Ранее Мишель заявил, что Мали находится на пороге краха из-за решения отдалиться от своих традиционных партнеров.
"Полагаю, что политики в целом и в частности в Европе в большей степени делают реально смешные заявления в СМИ, - сказал Маига. - Хочу задать вопрос руководителям этого господина: где он был, когда все это происходило в Мали? Совершенно точно, что он был в своем кабинете далеко от Мали".
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