https://ria.ru/20230228/magate-1854864492.html

Киев выдвинул свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ

Киев выдвинул свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ - РИА Новости, 28.02.2023

Киев выдвинул свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко во время неформальной встречи министров энергетики и транспорта ЕС в Стокгольме заявил, что Киев выдвигает свою... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T15:18

2023-02-28T15:18

2023-02-28T15:18

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко во время неформальной встречи министров энергетики и транспорта ЕС в Стокгольме заявил, что Киев выдвигает свою кандидатуру в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2023-2025 годы. "Министр энергетики сообщил, что Украина выдвигает свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы, и призвал участников заседания присоединиться к обсуждению этого вопроса и поддержать украинскую заявку", - говорится в сообщении министерства в социальной сети Facebook*. Совет управляющих является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ. Совет, который обычно собирается пять раз в год, рассматривает финансовые ведомости, программу и бюджет МАГАТЭ и выносит по ним рекомендации генеральной конференции. Он рассматривает заявления о приеме в члены агентства, утверждает соглашения о гарантиях и публикует нормы безопасности МАГАТЭ. Он также назначает генерального директора МАГАТЭ, который утверждается генеральной конференцией. В 2022–2023 годах в состав Совета управляющих входят следующие 35 государств: Австралия, Аргентина, Болгария, Бразилия, Бурунди, Вьетнам, Гватемала, Германия, Дания, Индия, Ирландия, Канада, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Ливия, Намибия, Пакистан, Республика Корея, РФ, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Великобритания, США, Турция, Уругвай, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, ЮАР и Япония.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230219/nato-1852993144.html

https://ria.ru/20230209/zaes-1850973816.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, киев, украина, россия, магатэ, евросоюз